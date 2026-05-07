Deutsche Bank relève sa cible sur Infineon après ses trimestriels
Deutsche Bank réaffirme sa recommandation à l'achat sur Infineon avec un objectif de cours porté de 52 EUR à 70 EUR, revenant sur les résultats trimestriels dévoilés mardi soir par le fabricant allemand de semi-conducteurs.
"Bien que l'action Infineon ait quelque peu reculé mercredi après une forte progression (de plus de 50% le mois dernier), nous pensons que l'histoire est loin d'être terminée et qu'il reste encore de quoi s'enthousiasmer", juge la banque allemande.
Selon elle, les objectifs relevés pour l'exercice 2026 impliquent un 4e trimestre bien au-dessus de la saisonnalité normale, la direction indiquant que le 1er trimestre de l'exercice 2027 devrait également dépasser la tendance saisonnière.
Avec une forte dynamique de marge à l'issue de l'exercice et une discipline de portefeuille continue, Deutsche Bank prévoit une croissance du chiffre d'affaires d'environ 15% et une hausse du BPA de l'ordre de 40% l'année prochaine.
Infineon Technologies AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de semi-conducteurs. Les produits du groupe comprennent des semi-conducteurs de puissance, des capteurs, des microcontrôleurs, des circuits intégrés numériques, à signal mixte et analogiques, des modules à semi-conducteurs discrets, des commutateurs, des circuits intégrés d'interface, des circuits intégrés de commande moteur, des transistors de puissance RF, des régulateurs de tension, ainsi que des composants électroniques de sécurité. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- automobile (50,5%) : semi-conducteurs utilisés dans l'industrie automobile et mémoires pour des applications spécifiques pour l'automobile, l'industrie, les technologies de l'information, la télécommunication et l'électronique grand public ;
- systèmes d'alimentation et de capteurs (28,7%) : semi-conducteurs pour les alimentations à haut rendement énergétique, les appareils mobiles, les infrastructures de réseau de téléphonie mobile, l'interaction homme-machine ainsi que les applications avec des exigences particulières en matière de robustesse et de fiabilité ;
- contrôle de puissance industrielle (11,1%) : semi-conducteurs pour la conversion d'énergie électrique pour les applications de petite, moyenne et haute puissance, utilisés dans la fabrication, la transmission à faible perte, le stockage et l'utilisation efficace de l'énergie électrique ;
- systèmes sécurisés connectés (9,7%) : semi-conducteurs pour les dispositifs en réseau, les applications basées sur des cartes et les documents gouvernementaux, microcontrôleurs pour les applications industrielles, de divertissement et domestiques, composants pour les systèmes de connectivité, divers systèmes d'assistance à la clientèle.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,8%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (14%), Chine-Hong Kong -Taiwan (38,1%), Japon (9%), Asie-Pacifique (16,7%), Etats-Unis (10,3%) et Amériques (2,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.