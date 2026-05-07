"Bien que l'action Infineon ait quelque peu reculé mercredi après une forte progression (de plus de 50% le mois dernier), nous pensons que l'histoire est loin d'être terminée et qu'il reste encore de quoi s'enthousiasmer", juge la banque allemande.

Selon elle, les objectifs relevés pour l'exercice 2026 impliquent un 4e trimestre bien au-dessus de la saisonnalité normale, la direction indiquant que le 1er trimestre de l'exercice 2027 devrait également dépasser la tendance saisonnière.

Avec une forte dynamique de marge à l'issue de l'exercice et une discipline de portefeuille continue, Deutsche Bank prévoit une croissance du chiffre d'affaires d'environ 15% et une hausse du BPA de l'ordre de 40% l'année prochaine.