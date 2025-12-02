Deutsche Bank relève sa cible sur le titre Amundi

Deutsche Bank a annoncé mardi avoir relevé son objectif de cours sur Amundi de 74 à 78 euros, estimant qu'un avenir encore "plus prometteur" se dessinait pour le premier gestionnaire d'actifs européens.



Dans une note de recherche publiée dans la matinée, la banque allemande estime que le plan stratégique "Invest for the future" dévoilé par le groupe français vient renforcer des fondamentaux déjà solides (marges résilientes, croissance des volumes, efficacité des coûts, historique solide en matière de fusions-acquisitions, diversification des sources de revenus), ce qui améliore de son point de vue la visibilité et la confiance dans la réalisation des objectifs à moyen terme à horizon 2028.



Ces atouts, conjugués au projet d'introduction en Bourse de sa coentreprise SBIFM dans la gestion d'actifs en Inde qui va permettre de créer de la valeur et de valoriser un actif clé et au partenariat avec ICG, qui apporte une nouvelle source de revenus de haute qualité et renforce ses capacités sur les actifs privés, consolide par ailleurs davantage l'opinion positive qu'affiche l'établissement sur la valeur.



Deutsche Bank, qui maintient sa recommandation d'achat sir le titre, relève ainsi ses estimations de bénéfice par action (BPA) sur le groupe de 7% à 8% pour 2027 et 2028.