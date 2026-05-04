Deutsche Bank relève sa cible sur LSEG

Deutsche Bank réitère sa recommandation "achat" sur London Stock Exchange Group (LSEG) avec un objectif de cours relevé de 11 400 à 11 900 pence, dans le sillage de prévisions rehaussées de 1% pour le groupe après la publication trimestrielle de la semaine passée.

"LSEG a dévoilé de bons résultats au 1er trimestre 2026 la semaine dernière, incluant une croissance de +10% en glissement annuel au niveau du groupe et un élan décent continu dans ses activités d'abonnement", souligne le broker.



"De plus, la dynamique forte de la nouvelle offre de connecteurs MCP met en lumière comment l'IA peut constituer un nouveau moteur de croissance pour le groupe, plutôt qu'un simple risque de perturbation", ajoute-t-il.



La banque allemande fait désormais reposer sa valorisation du groupe de Bourses britannique sur ses projections pour 2027, et juge que le titre LSEG se traite sur des ratios attractifs de 17,6 fois le BPA 2027 et sur une valeur d'entreprise à 12,5 fois l'EBIT 2027.