Deutsche Bank relève sa recommandation sur Swedbank

Deutsche Bank relève sa recommandation sur Swedbank de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours porté de 295 à 382 SEK, affirmant privilégier ce titre dans une note plus générale sur les banques suédoises.

"Suite à des signes d'une reprise économique anticipée et d'éventuelles hausses des taux d'intérêt en Suède, nous favorisons les banques exposées à un revenu net d'intérêt élevé et à une forte sensibilité aux taux", indique la banque allemande.



Dans cette optique, Deutsche Bank juge Swedbank "particulièrement bien placée pour bénéficier de la hausse des taux d'intérêt, en raison de sa part relativement élevée des dépôts sur comptes courants et de sa position solide sur le marché hypothécaire suédois".



Parmi les autres acteurs majeurs du secteur bancaire suédois, Deutsche Bank réaffirme ses recommandations "conserver" sur SEB et sur Handelsbanken, avec des objectifs de cours rehaussés respectivement de 186 à 190 SEK et de 131 à 135 SEK.