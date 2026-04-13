Deutsche Bank relève sa recommandation sur Swedbank
Deutsche Bank relève sa recommandation sur Swedbank de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours porté de 295 à 382 SEK, affirmant privilégier ce titre dans une note plus générale sur les banques suédoises.
"Suite à des signes d'une reprise économique anticipée et d'éventuelles hausses des taux d'intérêt en Suède, nous favorisons les banques exposées à un revenu net d'intérêt élevé et à une forte sensibilité aux taux", indique la banque allemande.
Dans cette optique, Deutsche Bank juge Swedbank "particulièrement bien placée pour bénéficier de la hausse des taux d'intérêt, en raison de sa part relativement élevée des dépôts sur comptes courants et de sa position solide sur le marché hypothécaire suédois".
Parmi les autres acteurs majeurs du secteur bancaire suédois, Deutsche Bank réaffirme ses recommandations "conserver" sur SEB et sur Handelsbanken, avec des objectifs de cours rehaussés respectivement de 186 à 190 SEK et de 131 à 135 SEK.
Swedbank AB est un groupe bancaire organisé autour de 3 pôles d'activités :
- banque de détail (70,5% du Produit Net Bancaire) : activité assurée notamment en Suède (49,7% du PNB) et aux Pays Baltes (20,3% ; Estonie, Lettonie et Lituanie) ;
- banque d'investissement, de financement et de marché (26%) : interventions sur les marchés actions, de taux et de change, financements de grandes entreprises et spécialisés (de projets, d'acquisitions, etc.), intermédiation boursière, etc. En outre, le groupe développe des activités de gestion d'actifs et d'assurance ;
- banque privée (3,5%).
A fin 2024, le groupe gère 1 288,6 MdsSEK d'encours de dépôts et 1 882,2 MdsSEK d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services bancaires est réalisée au travers d'un réseau de 214 agences implantées essentiellement en Suède (142) et aux Pays Baltes (72).
La répartition géographique du Produit Net Bancaire (avant éliminations intragroupe) est la suivante : Suède (63,4%), Lituanie (14,2%), Estonie (11,7%), Lettonie (7,3%), Norvège (2,1%), Etats-Unis (0,3%) et autres (1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.