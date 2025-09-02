Deutsche Bank relève son conseil sur Schneider Electric à l'achat

Deutsche Bank a annoncé mardi avoir relevé à 'acheter' contre 'conserver' précédemment sa recommandation sur le titre Schneider Electric, avec un objectif de cours rehaussé de 220 à 240 euros.



Le bureau d'études, qui a récemment rencontré le directeur général et la directrice financière de Schneider lors d'un 'roadshow' organisé en France, souligne qu'Olivier Blum, le patron du groupe français de technologies industrielles, a affirmé à l'occasion de la réunion que la croissance resterait solide en 2025 et qu'elle se poursuivrait en 2026.



L'analyste relève aussi que le secteur des centres de données continue de très bien se porter, ce qui assure à l'entreprise une bonne visibilité pour l'année prochaine.



Dans sa note, DB ajoute que le groupe devrait présenter à l'occasion de sa journée d'investisseurs du 11 décembre prochain un nouveau plan stratégique, qui devrait insister davantage sur la productivité et l'efficacité, avec pour effet de rassurer les investisseurs inquiets sur l'évolution des marges.



Suite à la récente sous-performance de l'action, qui a reculé de 12% depuis le début de l'année, le professionnel relève ainsi son conseil à l'achat.