Deutsche Bank a annoncé mardi avoir relevé de 45 à 49 euros son objectif de cours sur Exosens en vue de la publication, le 27 octobre, du chiffre d'affaires de troisième trimestre du spécialiste des technologies de détection et d'amplification, tout en maintenant sa recommandation 'conserver' sur le titre.
Dans une note diffusée dans la matinée, le broker dit s'attendre à ce que le fabricant de composants et de systèmes optoélectroniques publie des revenus en hausse d'environ 20% sur un an à 105,5 millions d'euros sur la période allant de juillet à septembre.
D'après le courtier, la croissance organique attendue à 13% devrait être portée par la division amplification (+16% organique), tandis que la division détection et imagerie (D&I) devrait progresser plus modestement (+7%) dans un contexte plus difficile pour l'industrie et les sciences de la vie.
La marge brute du groupe devrait atteindre 48,6%, grâce à une amélioration notable de la branche d'amplification (47,3%).
Deutsche Bank indique avoir revu à la hausse ses prévisions suite à l'obtention d'une récente commande en Espagne dans un climat d'optimisme accru sur les lunettes de vision nocturne (NVG) sans compter d'éventuelles opportunités au niveau des fusions-acquisitions (M&A).
Exosens est spécialisé dans la conception, la fabrication et de la commercialisation de systèmes de détection et d'imagerie électro-optiques de haute technologie pour les applications de défense et industrielles. La société propose, sous les marques Photonis, Telops, Xenics et El-M, des caméras d'imagerie avancées, des détecteurs d'électrons, d'ions, de neutrons et de gamma, des amplificateurs micro-ondes et des tubes de vision nocturne, offrant des solutions sur mesure dans des environnements très exigeants.
A fin 2024, le groupe dispose de 11 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (2,9%), Grèce (39,5%), Europe (23,3%), Etats-Unis (11,4%), Amérique du Nord (1,6%), Asie (20,8%), Océanie (0,3%), Afrique (0,1%) et autres (0,1%).
