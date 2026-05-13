Deutsche Bank relève son objectif de cours sur ING

Deutsche Bank réaffirme sa recommandation "achat" sur ING avec un objectif de cours relevé de 29 EUR à 30 EUR, dans le sillage d'une augmentation de ses hypothèses de BPA consécutive à de bons résultats au titre du 1er trimestre 2026.

La banque allemande augmente ses prévisions pour 2026 et 2027 de 5% et 3% respectivement pour sa consoeur néerlandaise, grâce à des tendances meilleures que prévu pour les revenus d'intérêts nets, les revenus de commissions et les coûts.



Elle juge la croissance des revenus d'intérêts nets très puissante pour 2027 et prévisible, estime que la dynamique des revenus de commissions reste forte et que le contrôle des coûts est, pour l'heure, en avance sur les objectifs 2026.



Deutsche Bank considère en outre qu'à 8,6 fois le BPA 2027 et un rendement total de 9,3% pour 2027, ING est valorisée de façon plus attractive sur ces deux indicateurs, comparée au secteur bancaire européen.