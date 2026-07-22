Deutsche Bank relève son objectif de cours sur Julius Baer après ses semestriels
Deutsche Bank réaffirme sa recommandation "achat" sur Julius Baer, avec un objectif de cours relevé de 76 CHF à 81 CHF, au lendemain de la publication par la banque privée suisse de résultats du 1er semestre qu'elle juge solides dans l'ensemble.
Pointant un bon contrôle des coûts, une amélioration des afflux nets, ainsi qu'un levier opérationnel significatif, l'établissement allemand relève ses prévisions de 4% à 5% afin de refléter une meilleure maîtrise des coûts et un contexte de marché favorable à la gestion de fortune.
Ainsi, Deutsche Bank considère la baisse du cours de l'action (de près de 4% mardi) comme un mélange d'opportunité d'achat et de prise de bénéfices partielle après la forte performance enregistrée avant cette publication.
Selon ses nouvelles prévisions, Julius Baer se négocie sur la base d'un ratio cours sur BPA attendu pour 2027 de 9,9 fois, un ratio qu'il juge attractif, et offre un rendement total de 8,6% en 2027.
Julius Baer Gruppe AG (le Groupe) est un groupe de banque privée basé en Suisse, qui se consacre exclusivement à la prestation de services et au conseil auprès de clients privés et de gestionnaires d’actifs indépendants. La société fournit des conseils et des services liés à la gestion de fortune et d’actifs. Le Groupe est présent à l’échelle mondiale avec environ 60 sites répartis dans plus de 25 pays et juridictions. Julius Baer Gruppe AG a été créée à la suite de la scission des activités de Julius Baer Holding AG en deux entités indépendantes, à savoir la Société, ainsi que ses filiales, comprenant Bank Julius Baer & Co Ltd en tant qu’entité opérationnelle principale, et GAM Holding, ainsi que ses filiales, comprenant GAM et l’activité de gestion d’actifs sous la marque Julius Baer, qui inclut l’activité de fonds sous marque propre qui faisait auparavant partie du segment Bank Julius Baer de Julius Baer Holding Ltd.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.