Deutsche Bank relève son objectif de cours sur Julius Baer après ses semestriels

Deutsche Bank réaffirme sa recommandation "achat" sur Julius Baer, avec un objectif de cours relevé de 76 CHF à 81 CHF, au lendemain de la publication par la banque privée suisse de résultats du 1er semestre qu'elle juge solides dans l'ensemble.

Pointant un bon contrôle des coûts, une amélioration des afflux nets, ainsi qu'un levier opérationnel significatif, l'établissement allemand relève ses prévisions de 4% à 5% afin de refléter une meilleure maîtrise des coûts et un contexte de marché favorable à la gestion de fortune.



Ainsi, Deutsche Bank considère la baisse du cours de l'action (de près de 4% mardi) comme un mélange d'opportunité d'achat et de prise de bénéfices partielle après la forte performance enregistrée avant cette publication.



Selon ses nouvelles prévisions, Julius Baer se négocie sur la base d'un ratio cours sur BPA attendu pour 2027 de 9,9 fois, un ratio qu'il juge attractif, et offre un rendement total de 8,6% en 2027.