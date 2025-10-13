Deutsche Bank relève son objectif sur Stellantis, mais reste à 'conserver'
Publié le 13/10/2025 à 14:52
Le bureau d'études - qui maintient sa recommandation 'conserver' - explique que le chiffre d'affaires devrait augmenter de manière significative sur le trimestre écoulé en comparaison de la même période de 2024, année durant laquelle les ventes avaient pâti d'un ajustement des stocks.
Si cette croissance devrait surtout être due à une hausse des volumes de ventes, elle devrait également bénéficier d'un effet positif supplémentaire en provenance du 'mix' de produits, c'est-à-dire de la combinaison des modèles vendus.
Dans l'ensemble, les analystes ne s'attendent pas à changer leurs prévisions, rappelant que les indications fournies par le groupe au titre du second semestre 2025 couvrent déjà une large fourchette de résultats possibles, notamment en termes de marges.
Stellantis a prévu de publier ses ventes et son chiffre d'affaires pour le 3ème trimestre le jeudi 30 octobre avant l'ouverture du marché parisien.