Deutsche Bank relève son objectif sur Zalando, malgré les vents contraires

Deutsche Bank a réitéré vendredi sa recommandation à l'achat sur Zalando, avec un objectif de cours relevé de 33 à 35 euros, saluant la solide exécution opérationnelle du leader européen de la mode en ligne malgré des perspectives de consommation qui deviennent plus incertaines.

La banque allemande estime que le groupe de prêt-à-porter devrait afficher des performances solides au 1er trimestre dans la continuité des résultats annuels 2025 robustes qui s'étaient accompagnés de prévisions meilleures que prévu.



D'après ses analystes, la direction de Zalando a respecté ses engagements au cours des deux dernières années non seulement en réussissant l'intégration de About You qui avance plus rapidement que prévu, avec à la clé des synergies supérieures aux objectifs initiaux, tout en amorçant un retour de liquidités aux actionnaires.



Une exécution robuste, mais des vents contraires cycliques



Ce tableau favorable est toutefois nuancé par une dégradation de la conjoncture, tempère DB, qui souligne que le secteur reste marqué par une forte intensité promotionnelle et que le déclin de la confiance des consommateurs en Europe devrait peser sur l'activité au 2e trimestre.



Dans ce contexte, l'établissement germanique considère que les facteurs structurels favorables au commerce en ligne pourraient être temporairement éclipsés par des vents contraires liés au cycle économique, ce qui pourrait rendre plus difficile pour le groupe berlinois de dépasser à nouveau les attentes du marché et de relever ses prévisions dans les mois à venir.