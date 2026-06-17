Deutsche Bank remonte sa cible sur Euronext, qui s'allie à BNY
Euronext reste à peu près stable (+0,2% à 148,8 EUR) à Paris, alors que Deutsche Bank réitère sa recommandation d'achat sur le titre, qu'elle confirme d'ailleurs comme son premier choix parmi les Bourses européennes, avec des prévisions de BPA plus élevées et un objectif de cours relevé de 170 à 180 EUR.
"Nous pensons qu'Euronext est stratégiquement positionné pour tirer parti des vents favorables cycliques actuels, tant en trading qu'en post-trading, tout en générant simultanément une croissance structurelle à travers les investissements en cours", affirme la banque allemande.
De plus, DB anticipe une accélération de l'expansion des marges d'EBITDA à mesure que les investissements atteignent leur pic et que le groupe commence à réaliser des gains d'efficacité grâce à l'intégration de l'IA.
De plus, le groupe de Bourses paneuropéen est le moins exposé aux risques industriels tels que la disruption de l'IA et des futures perpétuels, selon l'établissement financier allemand.
Avec des hausses de consensus de résultats anticipées, DB pense qu'une nouvelle revalorisation par rapport au multiple actuel de 14,8 fois le BPA attendu pour 2027, un ratio PEG inférieur à 1 fois et un multiple EV/EBITDA 2027 de 11 fois est justifiée.
Un accord de collaboration stratégique avec BNY
Par ailleurs, Euronext fait part ce matin d'un accord avec BNY, marque de Bank of New York Mellon, pour une collaboration stratégique visant à renforcer les capacités de gestion des garanties d'Euronext Clearing dans toutes les catégories d'actifs, notamment pour le cleared repo.
En tirant parti de l'infrastructure de garanties de classe mondiale de BNY et de son pool de liquidité de 7,8 MdsUSD, cette collaboration renforce les capacités de gestion des garanties d'Euronext Clearing, permettant aux membres de gérer plus efficacement leurs activités compensées.
Cette initiative représente une étape clé dans l'expansion de l'offre paneuropéenne de compensation de titres d'Euronext, "soutenant ses clients avec des solutions de garantie plus efficaces, flexibles et évolutives, alors que la demande de titres compensés continue de croître à travers l'Europe".
Euronext N.V. est la principale infrastructure européenne des marchés de capitaux, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des marchés de capitaux, depuis la cotation, la négociation, la compensation, le règlement et la conservation, jusqu'aux solutions pour les émetteurs et les investisseurs. Euronext N.V. gère MTS, l'un des principaux marchés électroniques de négociation de titres à revenu fixe en Europe, et Nord Pool, le marché européen de l'électricité. Euronext N.V. fournit également des services de compensation et de règlement par l'intermédiaire d'Euronext Clearing et de ses CSD d'Euronext Securities au Danemark, en Italie, en Norvège et au Portugal. En novembre 2025, Euronext N.V. a acquis une participation majoritaire dans la Bourse d'Athènes (ATHEX), renforçant ainsi sa présence paneuropéenne et étendant davantage son infrastructure de marché entièrement intégrée avec l'ajout d'une bourse, d'un dépositaire central de titres et d'une chambre de compensation.
En février 2026, les bourses réglementées d'Euronext N.V. en Belgique, en France, en Grèce, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège et au Portugal accueilleront plus de 1 800 émetteurs cotés avec une capitalisation boursière d'environ 7 000 MdsEUR, une solide franchise de valeurs sûres et le plus grand centre mondial de cotation de titres de créance et de fonds. Avec une clientèle nationale et internationale diversifiée, Euronext N.V. gère 29% des échanges d'actions européennes. Ses produits comprennent les actions, les devises, les ETF, les obligations, les produits dérivés, les matières premières et les indices.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.