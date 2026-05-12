Deutsche Bank remonte son objectif de cours sur Commerzbank

Deutsche Bank réaffirme sa recommandation "achat" sur Commerzbank avec un objectif de cours porté de 40 EUR à 42 EUR, augmentant de 2% à 4% ses prévisions supérieures au consensus, "après de solides résultats trimestriels et des plans plus ambitieux pour le reste de la décennie".

"Se traitant à 9 fois le BPA 2027 (en ligne avec le secteur) et à un rendement total 2028 de 10,7% (200 points de base plus large), nous réitérons notre recommandation "achat" et notre statut de premier choix", affirme le broker.



Deutsche Bank continue d'apprécier l'amélioration continue de la rentabilité de Commerzbank, avec des risques d'exécution relativement faibles dans le scénario standalone (c'est-à-dire sans tenir compte d'UniCredit).



"La situation UniCredit offre une certaine protection contre les risques de baisse et potentiellement aussi une optionalité positive sur le long terme", met également en avant le broker, faisant référence à l'offre du groupe italien.