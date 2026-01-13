Deutsche Bank renforce son partenariat mondial avec PayPal

L'extension de cet accord stratégique vise à optimiser les flux de paiements et la résilience opérationnelle de PayPal sur les marchés américain, européen et de la zone Asie-Pacifique.

Deutsche Bank et PayPal franchissent une nouvelle étape dans leur collaboration décennale en signant un mandat mondial élargi. Aux Etats-Unis, l'institution financière allemande intensifiera la gestion des règlements pour les commerçants, les versements ainsi que les solutions de retrait et de collecte.



Ce soutien s'étend également à l'Europe et à la région Asie-Pacifique, où la banque déploiera son expertise en gestion de trésorerie et en solutions pour les marchands. En s'appuyant sur les volumes considérables déjà traités par Deutsche Bank, cet accord permet à PayPal de diversifier sa plateforme tout en renforçant sa capacité de croissance.



"Cette expansion permet d'ajouter plus de résilience et de diversification à notre plateforme", a indiqué en substance Kausik Rajgopal, vice-président exécutif en charge de la stratégie et des partenariats chez PayPal. Pour Deutsche Bank, ce projet illustre un engagement commun envers l'innovation et l'excellence opérationnelle dans le secteur des paiements internationaux.



En ce début d'après-midi, Deutsche Bank progresse de 0,2% à Francfort tandis que PayPal recule de 0,1% en préouverture à New York.