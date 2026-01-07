Deutsche Bank a annoncé mercredi avoir repris la couverture du titre AXA avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 45 euros dans le cadre d'une étude favorable consacrée au secteur européen de l'assurance.
Dans sa note, le bureau d'études rappelle que les valeurs de l'assurance ont surperformé le marché boursier européen au cours des dernières années, même si elles ont fait moins bien que le secteur bancaire sur la période. Cette surperformance s'explique par des retours de capitaux élevés, l'évolution favorable des tarifs dans l'assurance dommage, ainsi que par des révisions positives des prévisions de bénéfices.
Pour l'avenir, Deutsche Bank dit prévoir une augmentation des bénéfices autour de 9%, ainsi qu'un rendement de dividende normalisé de 4,5%, à la faveur de ratios de solvabilité toujours supérieurs aux niveaux minimums réglementaires et à une solide génération de liquidités.
L'analyste souligne toutefois que l'exposition aux actifs à risque et les performances des investissements resteront les principaux points de vigilance au sein du secteur, en particulier dans un contexte de volatilité des marchés financiers.
De son point de vue, le secteur combine solidité financière, distribution régulière de dividendes et potentiel de croissance des bénéfices, autant d'éléments qui devraient continuer de rendre le segment attractif pour les investisseurs.
AXA est le 1er groupe d'assurance européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- assurance dommages (62,7%) : principalement assurances automobile, habitation, dommages aux biens, responsabilité civile et de grands risques. Le groupe propose également des prestations d'assistance (assistance médicale de personnes en voyage, assistance technique aux véhicules, etc.) ;
- assurance vie (35,9%) : vente de contrats d'épargne, de retraite, de prévoyance et de santé aux particuliers et aux entreprises ;
- autres (1,4%) : essentiellement activités bancaires en France, en Belgique et en Allemagne.
