Deutsche Bank a annoncé jeudi avoir repris la couverture sur Pernod Ricard avec une recommandation "conserver" et un objectif de cours de 80 euros, après l'avoir interrompue pendant plusieurs mois en raison d'une période de restriction sur le titre.
Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier explique avoir mis à jour ses estimations de résultats sur le groupe de spiritueux suite à la publication de ses comptes annuels 2024/2025 et de ses performances au titre du premier trimestre 2025/2026, mais aussi au vu de ses dernières cessions d'actifs et de la remontée de l'euro.
L'analyste explique qu'il continue d'anticiper un environnement de marché "difficile" sur l'exercice en cours, tout particulièrement aux Etats-Unis et en Chine mais aussi en Inde du fait de la récente augmentation des droits d'accises mise en place par le Maharashtra sur les alcools importés
Pour l'exercice 2025/2026, le professionnel dit désormais tabler sur une décroissance organique des ventes de 2,7%, contre -1,2% précédemment, assortie d'une contraction de 6,9% du résultat opérationnel courant (Ebit) en données organiques, un recul plus marqué que le celui de 5,8% envisagé auparavant.
Pernod Ricard est le n° 1 mondial de la production et de la commercialisation de vins et de spiritueux Premium et de Prestige. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- spiritueux et champagnes de marques stratégiques internationales (61,3%) : marques Absolut (12,3 millions de caisses vendues en 2024/25), Jameson (11,2 millions), Ballantine's (9,1 millions), Chivas Regal (4,8 millions), Ricard (4,2 millions), Malibu (4,1 millions), Beefeater (3,3 millions), Havana Club (3,3 millions), Martell (1,9 million), The Glenlivet (1,4 million), Mumm (0,5 million), Perrier-Jouet (0,3 million) et Royal Salute (0,2 million) ;
- spiritueux de marques stratégiques locales (18,4%) : marques Seagram's, Kahlua, Olmeca, Seagram's Gin, Ramazzotti, Imperial, Pastis 51, etc. ;
- spiritueux artisanaux de marques spécialités (7,3%) : marques Italicus, Lillet, Pernod, Suze, Augier, Malfy, Jefferson's, Powers, Redbreast, etc. ;
- vins stratégiques (4%) : marques Jacob's Creek, Kenwood, Brancott Estate, Campo Viejo, Church Road, George, St Hugo, Stoneleigh, Ysios et Wyndham ;
- autres (9%).
A fin juin 2025, le groupe dispose de 94 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (28,9%), Amériques (28,8%) et autres (42,3%).
