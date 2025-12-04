Deutsche Bank reprend la couverture de Pernod Ricard à "conserver"

Deutsche Bank a annoncé jeudi avoir repris la couverture sur Pernod Ricard avec une recommandation "conserver" et un objectif de cours de 80 euros, après l'avoir interrompue pendant plusieurs mois en raison d'une période de restriction sur le titre.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier explique avoir mis à jour ses estimations de résultats sur le groupe de spiritueux suite à la publication de ses comptes annuels 2024/2025 et de ses performances au titre du premier trimestre 2025/2026, mais aussi au vu de ses dernières cessions d'actifs et de la remontée de l'euro.



L'analyste explique qu'il continue d'anticiper un environnement de marché "difficile" sur l'exercice en cours, tout particulièrement aux Etats-Unis et en Chine mais aussi en Inde du fait de la récente augmentation des droits d'accises mise en place par le Maharashtra sur les alcools importés



Pour l'exercice 2025/2026, le professionnel dit désormais tabler sur une décroissance organique des ventes de 2,7%, contre -1,2% précédemment, assortie d'une contraction de 6,9% du résultat opérationnel courant (Ebit) en données organiques, un recul plus marqué que le celui de 5,8% envisagé auparavant.