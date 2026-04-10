Deutsche Bank reste à achat sur ING, remonte un peu sa cible
Deutsche Bank réitère sa recommandation "achat" sur ING tout en remontant légèrement son objectif de cours de 28 à 29 EUR, estimant que l'établissement devrait figurer parmi les principaux bénéficiaires de taux d'intérêt à moyen terme plus élevés.
Sur la base des taux actuels et de ceux anticipés à l'avenir, la banque allemande voit désormais une pression à la hausse encore plus forte sur l'objectif de revenu total de son pair néerlandais pour 2027.
"Même avant d'éventuelles hausses de taux par les banques centrales, nous continuons à voir du potentiel de hausse pour les revenus nets d'intérêts par rapport au consensus", ajoute l'analyste, qui relève modestement ses attentes pour 2027 et 2028.
Selon Deutsche Bank, le titre ING se négocie à 8,4 fois le BPA attendu pour 2027 et implique un rendement total de 9,2%, "légèrement plus attractif que le secteur malgré un profil de croissance supérieur et une résilience".
ING Groep N.V. est le 1er groupe de services financiers du Benelux. Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- banque de détail (76,6%). Les revenus par pays se ventilent entre Pays-Bas (27,7%), Allemagne (21,8%), Belgique (15,9%) et autres (34,6%) ;
- banque d'affaires (20,4%) ;
- autres (3%).
A fin 2025, le groupe gère 721,4 MdsEUR d'encours de dépôts et 721,7 MdsEUR d'encours de crédits.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.