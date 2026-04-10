Deutsche Bank reste à achat sur ING, remonte un peu sa cible

Deutsche Bank réitère sa recommandation "achat" sur ING tout en remontant légèrement son objectif de cours de 28 à 29 EUR, estimant que l'établissement devrait figurer parmi les principaux bénéficiaires de taux d'intérêt à moyen terme plus élevés.

Sur la base des taux actuels et de ceux anticipés à l'avenir, la banque allemande voit désormais une pression à la hausse encore plus forte sur l'objectif de revenu total de son pair néerlandais pour 2027.



"Même avant d'éventuelles hausses de taux par les banques centrales, nous continuons à voir du potentiel de hausse pour les revenus nets d'intérêts par rapport au consensus", ajoute l'analyste, qui relève modestement ses attentes pour 2027 et 2028.



Selon Deutsche Bank, le titre ING se négocie à 8,4 fois le BPA attendu pour 2027 et implique un rendement total de 9,2%, "légèrement plus attractif que le secteur malgré un profil de croissance supérieur et une résilience".