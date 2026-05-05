Deutsche Bank reste à l'achat et relève sa cible sur Santander

Deutsche Bank réaffirme sa recommandation "achat" sur Santander et remonte son objectif de cours de 11,50 à 12,10 EUR, revenant sur la dernière publication trimestrielle de l'établissement bancaire espagnol.

"Santander a continué à faire preuve d'une solide résilience et d'une rentabilité constante au 1er trimestre 2026, avec une hausse de 12% du bénéfice sous-jacent en glissement annuel, confirmant la transformation stratégique en cours", souligne la banque allemande.



"Malgré des évolutions régionales sous-optimales et des charges spécifiques, la banque reste sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs, avec des impacts positifs des fusions et acquisitions renforçant encore sa position auprès des pairs européens", poursuit-elle.



Avec une forte rentabilité pouvant atteindre l'objectif de 20% de ROTE d'ici 2028, Deutsche Bank prévoit que la valeur comptable tangible (TBV) par action et les dividendes accumulés maintiennent un TCAC fort d'environ 15% jusqu'en 2028.