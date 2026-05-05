Deutsche Bank reste à l'achat et relève sa cible sur Santander
Deutsche Bank réaffirme sa recommandation "achat" sur Santander et remonte son objectif de cours de 11,50 à 12,10 EUR, revenant sur la dernière publication trimestrielle de l'établissement bancaire espagnol.
"Santander a continué à faire preuve d'une solide résilience et d'une rentabilité constante au 1er trimestre 2026, avec une hausse de 12% du bénéfice sous-jacent en glissement annuel, confirmant la transformation stratégique en cours", souligne la banque allemande.
"Malgré des évolutions régionales sous-optimales et des charges spécifiques, la banque reste sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs, avec des impacts positifs des fusions et acquisitions renforçant encore sa position auprès des pairs européens", poursuit-elle.
Avec une forte rentabilité pouvant atteindre l'objectif de 20% de ROTE d'ici 2028, Deutsche Bank prévoit que la valeur comptable tangible (TBV) par action et les dividendes accumulés maintiennent un TCAC fort d'environ 15% jusqu'en 2028.
Banco Santander, S.A. est le 1er groupe bancaire espagnol. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- banque commerciale : activités de banque de détail et de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit hypothécaire, etc.) ;
- banque d'investissement, de financement et de marché : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, etc.), ingénierie financière (conseil en fusions-acquisitions, opérations sur actions, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc. ;
- gestion d'actifs et banque privée. Le groupe développe également une activité de bancassurance au travers de Santander Seguros et de Banesto Seguros.
A fin 2025, le groupe gère 1 095,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 1 076,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 7 124 agences dans le monde.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.