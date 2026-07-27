Deutsche Bank reste à l'achat sur Nokia, mais réduit sa cible

Tout en maintenant sa recommandation "acheter" sur Nokia, Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 13,5 à 11,5 EUR, revenant sur les résultats du 2e trimestre dévoilés la semaine dernière par l'équipementier de réseaux finlandais.

"Nokia a enregistré des commandes très solides au 2e trimestre, à hauteur de 2,8 MdsEUR dans son segment IA & Cloud, soit un ratio book-to-bill supérieur à 6 et une hausse de 180% par rapport au trimestre précédent", souligne la banque allemande.



Selon Deutsche Bank, les commandes du segment IA & Cloud de Nokia pour 2026 semblent désormais en voie de plus que tripler, "ce qui témoigne d'une excellente dynamique dans les réseaux optiques et la commutation chez les principaux hyperscalers".



Aussi, l'établissement juge "dommage qu'un fort dépassement des attentes en matière de commandes ait été tellement anticipé que l'action ait subi une vague de ventes après les résultats, une situation courante au cours de la saison actuelle".