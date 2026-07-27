Deutsche Bank reste à l'achat sur Nokia, mais réduit sa cible
Tout en maintenant sa recommandation "acheter" sur Nokia, Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 13,5 à 11,5 EUR, revenant sur les résultats du 2e trimestre dévoilés la semaine dernière par l'équipementier de réseaux finlandais.
"Nokia a enregistré des commandes très solides au 2e trimestre, à hauteur de 2,8 MdsEUR dans son segment IA & Cloud, soit un ratio book-to-bill supérieur à 6 et une hausse de 180% par rapport au trimestre précédent", souligne la banque allemande.
Selon Deutsche Bank, les commandes du segment IA & Cloud de Nokia pour 2026 semblent désormais en voie de plus que tripler, "ce qui témoigne d'une excellente dynamique dans les réseaux optiques et la commutation chez les principaux hyperscalers".
Aussi, l'établissement juge "dommage qu'un fort dépassement des attentes en matière de commandes ait été tellement anticipé que l'action ait subi une vague de ventes après les résultats, une situation courante au cours de la saison actuelle".
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (40,1%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (39,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de logiciels (13,1%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (7,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (31%), Amérique du Nord (31,2%), Inde (7,7%), Chine (4,6%), Asie-Pacifique (11%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (3,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.