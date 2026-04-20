Deutsche Bank reste prudent sur les logiciels européens
Dans une note sur plusieurs valeurs européennes du secteur des logiciels, Deutsche Bank affirme "conserver son approche sélective et une position globalement plus prudente sur ce domaine", l'amenant à abaisser ses objectifs de cours.
Si le secteur européen et mondial du logiciel a connu une certaine reprise des cours des actions ces derniers jours, la banque allemande y voit la conséquence d'un positionnement très négatif à l'approche de la saison des résultats.
"Ceci marque un certain soulagement après la dégradation des derniers mois, mais nous conservons notre approche sélective et une position globalement plus prudente sur ce domaine", prévient-elle néanmoins.
Des risques à venir sur les valeurs du secteurs
Deutsche Bank pointe la perspective de nouvelles versions d'OpenAI, Google et d'autres modèles attendus au cours du 2e trimestre, ce qui représente selon elle de nouveaux risques principaux pour le secteur.
"Les entreprises de logiciels établies doivent se transformer (davantage) afin d'offrir un maximum de valeur à leurs clients grâce aux solutions d'IA dans un paysage technologique en rapide évolution", explique l'établissement.
"Enfin, les vents contraires géopolitiques et macroéconomiques liés à la guerre en Iran sont susceptibles d'impacter la confiance des entreprises clientes, comme nous l'avons vu lors de l'attaque russe contre l'Ukraine ou de la "guerre commerciale" de 2025", poursuit-il.
Des objectifs de cours abaissés
Aussi, Deutsche Bank abaisse ses objectifs de cours sur plusieurs noms européens du secteur, à l'image du géant allemand SAP sur lequel il fait passer sa cible de 220 à 200 EUR tout en maintenant son conseil "achat".
De même, la banque allemande maintient ses recommandations "conserver" sur le britannique Sage et sur l'allemand TeamViewer, avec des objectifs de cours ramenés respectivement de 1 150 à 1 000 pence et de 6,50 à 6 EUR.
SAP SE (Systeme Anwendungen Produkte) est le leader mondial du développement et de la commercialisation de progiciels intégrés. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de progiciels (88,4%) : logiciels de gestion financière, de gestion des ressources humaines, de la relation client, des approvisionnements, etc. En outre, le groupe propose des prestations de maintenance ;
- prestations de services (11,6%) : notamment prestations de conseil et de formation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (15,8%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (30,4%), Etats-Unis (31,4%), Amériques (8%), Japon (4,3%) et Asie-Pacifique (10,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.