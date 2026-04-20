Deutsche Bank reste prudent sur les logiciels européens

Dans une note sur plusieurs valeurs européennes du secteur des logiciels, Deutsche Bank affirme "conserver son approche sélective et une position globalement plus prudente sur ce domaine", l'amenant à abaisser ses objectifs de cours.

Si le secteur européen et mondial du logiciel a connu une certaine reprise des cours des actions ces derniers jours, la banque allemande y voit la conséquence d'un positionnement très négatif à l'approche de la saison des résultats.



"Ceci marque un certain soulagement après la dégradation des derniers mois, mais nous conservons notre approche sélective et une position globalement plus prudente sur ce domaine", prévient-elle néanmoins.



Des risques à venir sur les valeurs du secteurs



Deutsche Bank pointe la perspective de nouvelles versions d'OpenAI, Google et d'autres modèles attendus au cours du 2e trimestre, ce qui représente selon elle de nouveaux risques principaux pour le secteur.



"Les entreprises de logiciels établies doivent se transformer (davantage) afin d'offrir un maximum de valeur à leurs clients grâce aux solutions d'IA dans un paysage technologique en rapide évolution", explique l'établissement.



"Enfin, les vents contraires géopolitiques et macroéconomiques liés à la guerre en Iran sont susceptibles d'impacter la confiance des entreprises clientes, comme nous l'avons vu lors de l'attaque russe contre l'Ukraine ou de la "guerre commerciale" de 2025", poursuit-il.



Des objectifs de cours abaissés



Aussi, Deutsche Bank abaisse ses objectifs de cours sur plusieurs noms européens du secteur, à l'image du géant allemand SAP sur lequel il fait passer sa cible de 220 à 200 EUR tout en maintenant son conseil "achat".



De même, la banque allemande maintient ses recommandations "conserver" sur le britannique Sage et sur l'allemand TeamViewer, avec des objectifs de cours ramenés respectivement de 1 150 à 1 000 pence et de 6,50 à 6 EUR.