Deutsche Bank voit l'or à 8 000 dollars dans un monde moins dépendant du dollar

Dans une note de recherche publiée lundi 27 avril, Deutsche Bank défend une thèse ambitieuse pour l'or, qu'elle ne présente plus seulement comme une couverture contre l'inflation ou la faiblesse du dollar, mais comme l'un des grands gagnants d'un monde en fragmentation. Pour la banque allemande, la période ouverte après la chute du mur de Berlin, dominée par la mondialisation, l'hégémonie américaine et l'accumulation de réserves en dollars par les pays émergents, est en train de se refermer.

Pour Deutsche Bank, ce "retour de l'histoire" pourrait ramener la part de l'or dans les réserves mondiales des banques centrales vers au moins 40%, contre près de 30% aujourd'hui. La banque souligne que la part du dollar dans ces mêmes réserves est déjà tombée d'un pic supérieur à 60% au début des années 2000 à environ 40%, tandis que celle de l'or a triplé depuis ses plus bas.



Le moteur principal viendrait des pays émergents, puisque depuis la crise financière de 2008, leurs banques centrales ont ajouté plus de 225 millions d'onces troy à leurs réserves. La Chine, la Russie, l'Inde et la Turquie restent les plus gros détenteurs, mais Deutsche Bank insiste sur l'élargissement du mouvement à la Pologne, au Kazakhstan, à l'Arabie saoudite, au Qatar, à l'Egypte ou encore aux Emirats arabes unis. En Europe de l'Est comme au Moyen-Orient, une part importante des réserves d'or a été accumulée depuis l'invasion de l'Ukraine.



La banque estime que cette ruée officielle vers l'or répond d'abord à une logique de sécurité financière. Le gel des réserves russes en dollars et en euros en 2022 a rappelé aux Etats que les actifs de réserve classiques peuvent être vulnérables aux sanctions. L'or, lui, peut être stocké localement et ne dépend de la promesse d'aucun émetteur. Deutsche Bank note d'ailleurs que les pays émergents les plus proches de la Chine et de la Russie sur le plan militaire détiennent en moyenne davantage d'or que ceux intégrés au bloc occidental.



Selon les simulations de Deutsche Bank, même si les réserves de change des pays émergents reculaient à 5 000 MdsUSD, contre environ 8 000 MdsUSD aujourd'hui, l'or pourrait atteindre près de 8 000 dollars l'once dans les cinq prochaines années si ces banques centrales visaient une part de 40% en or dans leurs réserves totales.



La banque précise toutefois qu'il ne s'agit pas d'une prévision officielle, mais d'un cadre de réflexion. Le message reste néanmoins clair, puisque l'or ne se résume plus seulement à la demande des investisseurs ou aux anticipations de taux, mais également un indicateur de défiance envers l'architecture monétaire dominée par le dollar. La suite dépendra donc autant des achats des banques centrales émergentes que de l'évolution des tensions géopolitiques et du rôle futur du dollar dans les échanges mondiaux.