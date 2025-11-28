Réagissant à une spéculation de marché, Deutsche Börse a confirmé en fin de séance jeudi, être en discussions exclusives avec Allfunds Group pour une possible acquisition de cette plateforme, sur la base d'une proposition non contraignante.
La proposition actuellement en discussion implique une contrepartie de 8,80 euros par action Allfunds, dont 4,30 euros en numéraire et 4,30 euros en nouvelles actions Deutsche Börse, plus un dividende autorisé pour l'exercice 2025 de 0,20 euro.
De plus, les actionnaires d'Allfunds auraient droit à des dividendes en numéraire, prorata à la date de clôture, allant jusqu'à 0,20 euro par action pour l'exercice 2026 et 0,10 euro par action par trimestre au cours de l'exercice 2027.
Il ne peut y avoir aucune certitude qu'une transaction aura lieu, ni quant à ses termes ou à son calendrier. Toute transaction serait soumise à des approbations réglementaires. Une nouvelle annonce sera faite lorsque cela sera approprié.
En nette hausse durant la plus grande partie de la séance jeudi à Francfort, l'action Deutsche Börse a vu ses gains se tasser après cette annonce intervenue environ une heure avant la clôture, pour finir la séance sur un gain de l'ordre de 1,8%.
Deutsche Börse AG figure parmi les principales bourses européennes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de négociation (41,3%) : exécution et gestion d'opérations sur les produits dérivés et au comptant (actions, obligations, warrants, etc.) ;
- prestations de compensation, de règlement-livraison et de conservation de titres (36,6%) ;
- diffusion d'indices et de données de marché (22,1%). En outre, le groupe développe une activité de développement et d'implémentation de solutions informatiques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Union européenne (52,9%), Europe (26,6%), Amérique (13,6%) et Asie-Pacifique (6,9%).
