Deutsche Börse : le pivot discret de la finance européenne
À force de scruter Wall Street, les investisseurs finissent par oublier où passe réellement l'essentiel des flux. Derrière les écrans, des infrastructures tentaculaires assurent chaque jour le bon fonctionnement des marchés, la circulation des collatéraux, le traitement des fonds, la garde des titres et l'analyse des risques. Deutsche Börse est l'une de ces centrales électriques de la finance mondiale. Elle n'a pas le glamour d'une tech américaine, mais elle cumule des qualités certaines : position quasi-monopolistique, forte récurrence des revenus, croissance structurelle solide et discipline financière éprouvée. La récente correction du titre, de l'ordre de 25% depuis ses plus hauts de mai, ouvre selon nous une fenêtre d'entrée intéressante pour les prochains trimestres.
Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion. Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.
Cette recommandation, qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, n'est pas forcément adaptée à tous les profils d'investisseur. Le lecteur reconnait et accepte que tout investissement dans un instrument financier comporte des risques, dont il assume l'entière responsabilité, sans recours contre Surperformance.
Surperformance s'engage à divulguer tout conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de ses recommandations.
Surperformance est positionnée à l'achat sur DEUTSCHE BÖRSE AG depuis le 25/11/2025
Deutsche Börse AG figure parmi les principales bourses européennes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de négociation (41,3%) : exécution et gestion d'opérations sur les produits dérivés et au comptant (actions, obligations, warrants, etc.) ;
- prestations de compensation, de règlement-livraison et de conservation de titres (36,6%) ;
- diffusion d'indices et de données de marché (22,1%). En outre, le groupe développe une activité de développement et d'implémentation de solutions informatiques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Union européenne (52,9%), Europe (26,6%), Amérique (13,6%) et Asie-Pacifique (6,9%).
