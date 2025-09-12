Deutsche Telekom : Oddo BHF confirme son conseil sur le titre

Oddo BHF confirme son conseil Neutre sur le titre Deutsche Telekom, avec un objectif de cours inchangé à 33 euros.



Selon l'analyste, les précisions récentes d'Elon Musk sur Starlink mobile ('Nous n'allons pas mettre les opérateurs en faillite') réduisent le risque d'une concurrence frontale à court terme. Le broker ajoute par ailleurs que le projet nécessitera encore '2 ans' de modifications matérielles et ne constitue donc 'pas un sujet avant 2028-2029'.



Le bureau d'études souligne que, même plus rapide, la téléphonie satellitaire restera inférieure à la 5G en termes de pénétration et de débits, tandis que son succès pourrait être limité par un prix de l'ordre de 20$/mois.



La note indique enfin qu'à l'horizon 2025-2028, le positionnement de T-Mobile est renforcé face à des alternatives comme AST SpaceMobile, en retard dans son déploiement, tandis que les risques qui avaient conduit à la révision à Neutre en février 2025 paraissent désormais intégrés.