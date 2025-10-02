Deutsche Telekom : Oddo BHF relève son opinion

Oddo BHF relève son opinion sur Deutsche Telekom de 'neutre' à 'surperformance', à la suite de la baisse du titre depuis février (-14%) et au vu du potentiel de hausse par rapport à son objectif de cours maintenu à 33 euros.



Le bureau d'études justifie aussi son changement de position sur le titre de l'opérateur télécoms par un 'troisième trimestre probablement rassurant aux Etats-Unis' et par une hausse de la rémunération actionnariale attendue pour 2026.



'Concernant l'Allemagne, nous faisons le pari d'une reprise commerciale', ajoute Oddo BHF, qui remonte ses estimations avec la consolidation de US Cellular, mais laisse son objectif de cours inchangé (dernier cours de TMUS et FOREX un peu plus bas).