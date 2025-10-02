Deutsche Telekom : Oddo BHF relève son opinion
Publié le 02/10/2025 à 09:22
Le bureau d'études justifie aussi son changement de position sur le titre de l'opérateur télécoms par un 'troisième trimestre probablement rassurant aux Etats-Unis' et par une hausse de la rémunération actionnariale attendue pour 2026.
'Concernant l'Allemagne, nous faisons le pari d'une reprise commerciale', ajoute Oddo BHF, qui remonte ses estimations avec la consolidation de US Cellular, mais laisse son objectif de cours inchangé (dernier cours de TMUS et FOREX un peu plus bas).