Deutsche Telekom relève ses objectifs et son dividende pour 2025

Deutsche Telekom reste à Francfort, malgré un nouveau relèvement par l'opérateur de ses objectifs annuels, ainsi que l'annonce de sa prévision d'un dividende record pour 2025, à l'occasion de la présentation de ses résultats trimestriels.



Pour l'exercice en cours, le groupe allemand vise désormais un EBITDA ajusté AL d'environ 45,3 milliards d'euros, et non plus de 'plus de 45 MdsEUR', ainsi qu'un free cash-flow AL d'environ 20,1 MdsEUR, contre 'plus de 20 MdsEUR estimé précédemment.



Il indique en outre que son dividende pour 2025 devrait passer de 0,90 à 1,00 euro par action, sous réserve de l'approbation des organismes compétents, auquel s'ajouteront des rachats d'actions d'un montant maximal de 2 MdsEUR prévus pour 2026.



Au titre de son 3e trimestre, Deutsche Telekom a engrangé un bénéfice net ajusté en hausse de 14,3% à 2,7 milliards d'euros, un FCF AL en baisse de 9,2% à 5,6 MdsEUR et un EBITDA ajusté AL en croissance organique de 2,9% à 11,1 MdsEUR.



A 28,9 MdsEUR, son chiffre d'affaires a augmenté de 3,3% en organique, dont un CA des services en croissance organique de 3,6%, 'des chiffres solides malgré tous les défis auxquels il est confronté sur ses marchés', selon son CEO Tim Höttges.