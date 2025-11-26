Deutsche Telekom a annoncé mercredi l'élargissement de sa collaboration avec Disney+, avec le déploiement dès aujourd'hui par sa filiale hongroise Magyar Telekom de nouvelles options d'intégration concernant le service de vidéo à la demande du géant américain du divertissement, incluant une série de packs et d'offres personnalisées.
Dans un communiqué, l'opérateur télécoms allemand précise que ses filiales nationales dans plusieurs pays européens introduiront des offres similaires tout au long de l'exercice 2026.
Cette initiative intervient alors que les services de streaming par abonnement continuent de gagner en importance sur les marchés où le groupe est présent.
Son portefeuille d'applications à l'international comprend désormais Netflix, Disney+, HBO Max et SkyShowtime (une coentreprise de Paramount Global et Comcast), ainsi que RTL, Prime Video, DAZN ou encore Apple TV+.
Deutsche Telekom AG figure parmi les 1ers opérateurs mondiaux de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de télécommunications (83,3%) : prestations de téléphonie mobile (261,4 millions d'abonnés à fin 2024), de téléphonie fixe (25,2 millions d'abonnés), de transmission de données, d'accès à Internet, d'hébergement de sites Web, de messagerie, développement de systèmes d'information et de communication, etc. ;
- autres (16,7%) : notamment vente de combinés mobiles, d'accessoires, et de matériels de télécommunications.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (23,7%), Europe (10,9%), Amérique du Nord (64,9%) et autres (0,5%).
