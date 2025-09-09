Deutsche Telekom AG figure parmi les 1ers opérateurs mondiaux de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de télécommunications (83,3%) : prestations de téléphonie mobile (261,4 millions d'abonnés à fin 2024), de téléphonie fixe (25,2 millions d'abonnés), de transmission de données, d'accès à Internet, d'hébergement de sites Web, de messagerie, développement de systèmes d'information et de communication, etc. ; - autres (16,7%) : notamment vente de combinés mobiles, d'accessoires, et de matériels de télécommunications. La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (23,7%), Europe (10,9%), Amérique du Nord (64,9%) et autres (0,5%).