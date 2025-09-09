S'il maintient son opinion 'neutre' et son objectif de cours de 33 euros sur Deutsche Telekom, Oddo BHF estime que 'le titre se rapproche de niveaux d'entrée intéressants, même si toutefois le quatrième trimestre 2025 devrait être meilleur que le troisième en Allemagne'.
Le bureau d'études rappelle avoir dégradé son opinion sur le titre en février 2025 'en raison de l'impact dollar et des risques concurrentiels aux Etats-Unis (balayés par le deuxième trimestre 2025) et en Allemagne', des facteurs qui lui 'semblent désormais intégrés'.
