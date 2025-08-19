Deutsche Telekom : vers une offre de jeu mobile sur 5G+ avec Nvidia

Deutsche Telekom a annoncé mardi, en préambule de l'ouverture du salon Gamescom de Cologne, le lancement à partir de cet automne d'une nouvelle offre de jeu vidéo en streaming basée sur la 5G+ en partenariat développée avec l'américain Nvidia.



Dans un communiqué, l'opérateur télécoms explique qu'il a prévu d'intégrer la plateforme de 'cloud gaming' GeForce Now de Nvidia, qui compte plus de 2300 jeux disponibles, à son réseau 5G+, qui est aujourd'hui le plus vaste d'Allemagne.



L'objectif est de proposer un accès mobile à ces jeux en ligne avec des temps de réponse stables, grâce à sa technologie de faible délai L4S (Low Latency, Low Loss, Scalable Throughput) et au recours au 'network slicing', qui permet au réseau mobile de s'adapter aux usages des clients pour optimiser l'expérience des utilisateurs.



Les abonnés pourront ainsi jouer sans téléchargement en profitant d'une latence minimale et une expérience fluide sur smartphone.



En 2024, Deutsche Telekom avait déjà lancé une première offre commerciale de cloud gaming mobile optimisée pour la latence, devenant le premier opérateur au monde à proposer une solution 5G de 'network slicing' à destination des particuliers.



D'après la Fédération allemande de l'industrie du jeu vidéo (GAME), le marché des jeux vidéo mobiles est actuellement en forte croissance, avec environ 24,6 millions de personnes jouant aujourd'hui sur smartphone ou tablette.

