Deux changements de direction chez Swiss Re Corporate Solutions
Swiss Re annonce deux changements de direction à venir au sein de sa division Corporate Solutions, effectifs à compter du 1er juillet prochain, plus précisément en France et au sein de la gestion de la distribution mondiale de cette division.
Antoine Fleury, actuellement head of Global Distribution Management, a été nommé directeur général France de Swiss Re CorSo, sous réserve des approbations réglementaires et internes applicables. Il succède à Bruno Mostermans, qui assumera le rôle de head of Global Customer and Distribution Management. Tous deux seront basés à Paris.
Dans ses nouvelles fonctions, Antoine Fleury sera responsable du pilotage des activités de Swiss Re Corporate Solutions en France, avec pour objectif de renforcer les relations clients, de soutenir la croissance des activités et de faire avancer les priorités stratégiques du réassureur suisse sur ce marché.
Il a rejoint Swiss Re en 2007 et a occupé plusieurs postes de direction dans les domaines de la gestion des clients, de la stratégie et de la distribution. Son expérience internationale comprend différentes fonctions de direction à Zurich et à Hong Kong, dans lesquelles il a supervisé de grands comptes clients.
Bruno Mostermans a rejoint Swiss Re en 2011 et a joué un rôle clé dans la création et le développement de Corporate Solutions en France. Il dirigera les activités mondiales de distribution et de gestion des clients, en mettant l'accent sur l'engagement client, les relations avec les courtiers et le développement des comptes stratégiques.
Swiss Re Ltd figure parmi les 1ers groupes mondiaux de réassurance. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit :
- réassurance non-vie (42,7%) : notamment réassurances dommage, responsabilité civile, automobile, accidents, crédit et caution, etc. ;
- réassurance vie et santé (36,9% ; n° 1 mondial) ;
- prestations de services financiers (17,5%) : gestion d'actifs, capital-investissement, conseil financier, vente de produits structurés, etc. ;
- autres (2,9%).
La répartition géographique des revenus est la suivante : Royaume-Uni (9,8%), Allemagne (3,4%), Irlande (3,1%), Italie (2,3%), France (2,2%), Pays-Bas (1,9%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (11,2%), Etats-Unis (40%), Canada (3,3%), Amérique (6,2%), Chine (4%), Australie (3,9%) et Asie-Pacifique (8,7%).
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Investisseur
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Globale
Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.