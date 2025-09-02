TechnipFMC plc est une entreprise technologique basée au Royaume-Uni, qui opère dans le secteur de l'énergie. La société se concentre sur la fourniture de projets, de produits et de services entièrement intégrés. La société opère à travers deux segments : Subsea et Surface Technologies. Le segment Subsea fabrique et conçoit des produits et des systèmes, assure l'ingénierie, l'approvisionnement et la gestion de projets et fournit des services utilisés par les compagnies pétrolières et gazières impliquées dans l'exploration et la production offshore de pétrole brut et de gaz naturel. Le segment Surface Technologies conçoit, fabrique et fournit des systèmes de têtes de puits technologiquement avancés ainsi que des valves et des pompes à haute pression utilisés dans les activités de stimulation pour les sociétés de services pétroliers et fournit des services d'installation, de flowback et autres pour les sociétés d'exploration et de production. La société exerce ses activités dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, au Brésil, en Norvège, au Royaume-Uni, en Guyane et dans tous les autres pays.