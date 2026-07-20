Deux directeurs généraux délégués nommés chez Covivio
Covivio annonce que son conseil d'administration a décidé, sur proposition du directeur général et après examen par le comité des rémunérations et des nominations, de nommer Aude Grant et Alexei Dal Pastro en qualité de directeurs généraux délégués. Ils succéderont à Olivier Estève, dont le mandat s'achève le 31 décembre 2026.
Aude Grant rejoindra Covivio à compter du 21 septembre 2026 en qualité de directrice générale déléguée. Elle avait rejoint la société une 1ère fois en 2006, où elle a occupé plusieurs postes, avant de rejoindre SFL en 2014 pour en devenir la directrice générale en 2024.
Alexei Dal Pastro est actuellement CEO Italy & German Offices de Covivio. Depuis 2019, il dirige Covivio Italie en qualité de CEO, fonction qu'il a étendue début 2024 aux bureaux allemands du groupe. Il prendra ses fonctions de directeur général délégué le 1er janvier 2027.
Par ailleurs, le conseil d'administration de Covivio, réuni ce 20 juillet sous la présidence de Jean-Luc Biamonti, a également décidé de renouveler le mandat de directeur général de Christophe Kullmann pour une nouvelle période de quatre ans, jusqu'à la fin de 2030.
Aude Grant is currently the Chief Executive Officer at Société Foncière Lyonnaise SA since 2014. Additionally, Ms. Grant is currently serving as the Chairman at Locaparis SAS since 2023. Previously, Ms. Grant held positions as the Managing Director at Parholding SAS, Director at Washington SCI, and Manager-Portfolio & Acquisitions at Covivio SA. Ms. Grant completed their undergraduate degree at École des Hautes Études Commerciales de Paris.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.