Deux drones de livraison Prime Air d’Amazon se sont écrasés mercredi contre une grue de chantier à Tolleson, en Arizona, entraînant des dégâts importants sur les appareils. Selon un rapport préliminaire de la Federal Aviation Administration (FAA), l’accident s’est produit vers 13h, heure locale, dans une zone commerciale proche d’un entrepôt Amazon. Aucun blessé n’est à déplorer.

Face à l’incident, Amazon a suspendu temporairement ses livraisons par drone dans la ville. “Nous collaborons avec les autorités compétentes pour comprendre ce qui s’est passé”, a indiqué un porte-parole du groupe.

La FAA et le National Transportation Safety Board (NTSB) ont toutes deux ouvert une enquête. Le NTSB n’a pas encore commenté publiquement.

Ce n’est pas le premier revers pour Prime Air : en janvier, deux crashs sur un site de test dans l’Oregon avaient déjà entraîné l’arrêt temporaire des livraisons par drone à Tolleson et au Texas. Le service n’avait repris qu’en mars, après la correction d’un problème logiciel.

Lancé il y a plus de dix ans avec l’ambition de Jeff Bezos de livrer des articles en moins de 30 minutes, Prime Air reste encore limité à quelques villes américaines. Amazon vise à terme 500 millions de livraisons par drone par an d’ici 2030, un objectif encore lointain compte tenu des difficultés techniques et réglementaires rencontrées.