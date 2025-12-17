Au cours des dernières semaines, Kevin Hassett a émergé comme le grand favori pour succéder à Jerome Powell. Mais un autre Kevin pourrait lui souffler le poste.

La course à la présidence de la Fed est un feuilleton qui semblait arriver à son terme. "Je pense que je connais déjà mon choix" répondait Donald Trump le 18 novembre dans le Bureau Ovale, interrogé par une journaliste de Bloomberg. Il a ensuite tenu cette ligne pendant environ un mois, tandis que les médias indiquaient que Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche, était le grand favori.

Début décembre, Donald Trump plaisantait à la Maison Blanche, en présence de Kevin Hassett : "Je pense qu’un potentiel président de la Fed est ici. Peut-on dire ça ? Potentiel ?" Dans la foulée, le Wall Street Journal indiquait que plusieurs entretiens avec des finalistes pour le poste avaient été annulées.

Mais dans une interview publiée vendredi par le Wall Street Journal, Donald Trump a voulu remettre de l’incertitude, en indiquant que son choix se ferait entre Kevin Warsh et Kevin Hassett.

Trump pensait déjà à lui en 2017

Si Kevin Hassett a émergé comme l’unique favori au cours des dernières semaines, ce sont bien les deux Kevin qui font la course en tête depuis que la question de la succession de Jerome Powell se pose.

En Septembre, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, avait réalisé des entretiens avec 11 candidats. Il avait ensuite mené un second round d’interviews avec 5 finalistes, juste avant Thanksgiving. Parmi eux, on retrouve les deux Kevin, mais aussi les gouverneurs de la Fed Christopher Waller et Michelle Bowman, et Rick Rieder, directeur des investissements obligataires chez Blackrock.

En 2017, lorsque Donald Trump a nommé Jerome Powell à la tête de la Fed, Kevin Warsh faisait déjà partie des prétendants. Mais ses positions semblaient trop hawkish et Trump le trouvait trop jeune pour le poste.

Kevin Warsh a pour lui une expérience de gouverneur de la Fed, de 2006 à 2011. Il a également été conseiller économique du président Bush. Donald Trump s’est entretenu avec Warsh pendant 45 minutes, mercredi dernier à la Maison Blanche.

Wall Street a fait son choix

Si Warsh revient dans le jeu, c’est peut-être aussi parce que la nomination de l’autre Kevin ne fait pas l’unanimité. Début décembre, le Financial Times rapportait que des investisseurs obligataires ont fait part de leurs inquiétudes au département du Trésor américain quant à la possible nomination de Kevin Hassett, craignant qu'il ne soit trop aligné sur Donald Trump.

Selon Politico, des membres de l’administration Trump auraient aussi exprimé en privé leurs doutes sur cette candidature. A l’opposé, Kevin Warsh a reçu le soutien du puissant PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, selon des informations publiées vendredi par le Financial Times.

Le principal avantage de Kevin Hassett, c’est qu’il travaille pour Donald Trump depuis un certain temps. Il dirige le National Economic Council depuis le début du second mandat de Trump. Et il occupait déjà un poste de conseiller économique entre 2017 et 2019.

Donald Trump semble vouloir prendre son temps pour cette nomination. En effet, il a plusieurs fois indiqué qu’il regrettait d’avoir donné le poste à Jerome Powell. Il veut s’assurer d’une part que le prochain président de la Fed sera enclin à baisser les taux, et d’autre part, que sa voix sera écoutée.

Dans son interview au Wall Street Journal, il a déclaré qu'il estimait que le prochain président de la Réserve fédérale devrait le consulter sur le niveau des taux d'intérêt. "Cela ne signifie pas – je ne pense pas qu'il doive suivre nos recommandations à la lettre. Mais il est certain que je suis une voix qui compte et que je devrais être entendu."