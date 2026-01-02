CNH annonce les nominations de Carlo Materazzo au poste de directeur de la production et de Britton Worthen à celui de directeur juridique et conformité, au sein de son équipe de direction mondiale, à compter du 1er janvier 2026.
"Ces nominations renforcent l'engagement de CNH envers l'excellence opérationnelle, l'innovation et une gouvernance solide, alors que la société continue de stimuler la croissance et la transformation à travers ses opérations mondiales", explique le constructeur de machines agricoles et de construction.
Succédant à Carlos Santiago, Carlo Materazzo assume le poste de directeur de la production, responsable des opérations globales industrielles pour l'agriculture dans cinq régions et 15 pays. Il apporte plus de 20 ans d'expérience internationale dans la fabrication, les opérations et la logistique.
Succédant à Roberto Russo, Britton Worthen rejoint CNH en tant que directeur juridique et conformité, apportant une vaste expérience en stratégie juridique, conformité et gouvernance d'entreprise. Il occupera également le poste de secrétaire du conseil d'administration.
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.
CNH Industrial N.V. est une société d'équipement et de services. La société est engagée dans la conception, la production, le marketing, la vente et le financement d'équipements agricoles et de construction. La société opère à travers trois segments : Agriculture, Construction et Services financiers. Son secteur Agriculture conçoit, fabrique et distribue une gamme complète de machines et d'outils agricoles, notamment des tracteurs à deux et quatre roues motrices, des tracteurs à chenilles, des vendangeuses et des récolteuses de canne à sucre, des équipements pour le foin et le fourrage, des équipements de plantation et d'ensemencement, des équipements de manutention, etc. Son segment Construction conçoit, fabrique et distribue une gamme complète d'équipements de construction, notamment des excavatrices, des bouteurs sur chenilles, des niveleuses, des chargeuses sur pneus, des chargeuses-pelleteuses, des chargeuses compactes et des chargeuses sur chenilles compactes. Son secteur des services financiers propose des billets de détail et des financements par crédit-bail à des clients finaux pour l'achat d'équipements et de composants agricoles et de construction, neufs ou d'occasion.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.