Deux nominations à la direction de CNH

CNH annonce les nominations de Carlo Materazzo au poste de directeur de la production et de Britton Worthen à celui de directeur juridique et conformité, au sein de son équipe de direction mondiale, à compter du 1er janvier 2026.

"Ces nominations renforcent l'engagement de CNH envers l'excellence opérationnelle, l'innovation et une gouvernance solide, alors que la société continue de stimuler la croissance et la transformation à travers ses opérations mondiales", explique le constructeur de machines agricoles et de construction.



Succédant à Carlos Santiago, Carlo Materazzo assume le poste de directeur de la production, responsable des opérations globales industrielles pour l'agriculture dans cinq régions et 15 pays. Il apporte plus de 20 ans d'expérience internationale dans la fabrication, les opérations et la logistique.



Succédant à Roberto Russo, Britton Worthen rejoint CNH en tant que directeur juridique et conformité, apportant une vaste expérience en stratégie juridique, conformité et gouvernance d'entreprise. Il occupera également le poste de secrétaire du conseil d'administration.



