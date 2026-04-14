Deux nominations clés chez Southwest Airlines

Le transporteur américain mise sur l'expérience client et la transformation numérique pour soutenir sa croissance et renforcer sa marque.

Southwest Airlines annonce la nomination de Sabrina Callahan au poste nouvellement créé de chief digital and marketing officer, ainsi que l'arrivée de Nandika Suri en tant que vice-présidente du programme de fidélité Rapid Rewards.



Sabrina Callahan sera chargée de piloter la stratégie marketing et digitale, avec pour objectif d'accroître la base clients et d'unifier les parcours entre plateformes numériques et interactions physiques. Elle devra notamment accompagner l'expansion du groupe sur de nouveaux marchés.



De son côté, Nandika Suri prendra la tête du programme Rapid Rewards, avec pour mission de renforcer l'engagement des clients et d'accroître la valeur à long terme via de nouvelles offres et partenariats. Elle pilotera également le développement des relations stratégiques, notamment autour des cartes co-marquées, afin de soutenir la croissance du programme.



Ces nominations s'inscrivent dans la volonté de Southwest d'investir dans l'expérience client, en particulier sur les segments digitaux et de fidélisation, leviers jugés clés pour soutenir la croissance durable du groupe.