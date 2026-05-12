Deux nouveaux services managés Red Hat proposés sur IBM Cloud

IBM fait part de deux nouveaux services managés sur IBM Cloud, Red Hat AI Inference et Red Hat OpenShift Virtualization Service, "afin d'aider les entreprises à accélérer l'adoption de l'IA et à gérer des environnements de virtualisation sécurisés, évolutifs et prévisibles".

Red Hat AI Inference sur IBM Cloud, avec des contrôles de gouvernance intégrés, est conçu pour aider les clients à intégrer de manière fiable l'inférence IA en temps réel directement dans leurs flux de travail de production à travers des environnements de cloud hybride.



De son côté, Red Hat OpenShift Virtualization Service sur IBM Cloud offre une solution managée pour aider les clients à migrer et à exécuter des machines virtuelles (VM) de manière sécurisée et à grande échelle.



"Avec ces nouvelles offres, IBM continue d'offrir à ses clients l'ensemble des plateformes managées Red Hat pour aider à accélérer l'adoption du cloud hybride", affirme le géant américain des logiciels et des services informatiques.



Red Hat AI Inference sur IBM Cloud sera généralement disponible à partir du 22 mai, tandis que Red Hat OpenShift Virtualization Service sur IBM Cloud devrait être généralement disponible au cours du mois de juin prochain.