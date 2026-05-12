Deux nouveaux services managés Red Hat proposés sur IBM Cloud
IBM fait part de deux nouveaux services managés sur IBM Cloud, Red Hat AI Inference et Red Hat OpenShift Virtualization Service, "afin d'aider les entreprises à accélérer l'adoption de l'IA et à gérer des environnements de virtualisation sécurisés, évolutifs et prévisibles".
Red Hat AI Inference sur IBM Cloud, avec des contrôles de gouvernance intégrés, est conçu pour aider les clients à intégrer de manière fiable l'inférence IA en temps réel directement dans leurs flux de travail de production à travers des environnements de cloud hybride.
De son côté, Red Hat OpenShift Virtualization Service sur IBM Cloud offre une solution managée pour aider les clients à migrer et à exécuter des machines virtuelles (VM) de manière sécurisée et à grande échelle.
"Avec ces nouvelles offres, IBM continue d'offrir à ses clients l'ensemble des plateformes managées Red Hat pour aider à accélérer l'adoption du cloud hybride", affirme le géant américain des logiciels et des services informatiques.
Red Hat AI Inference sur IBM Cloud sera généralement disponible à partir du 22 mai, tandis que Red Hat OpenShift Virtualization Service sur IBM Cloud devrait être généralement disponible au cours du mois de juin prochain.
International Business Machines Corporation (IBM) figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement solutions cognitives et de logiciels de traitement des transactions (43,2%) ;
- prestations de services informatiques (33%) : prestations de conseil (gestion de la chaîne logistique, de la performance financière, de la relation client, des ressources humaines, etc.), de gestion des applications, d'intégration de systèmes, de cloud computing, d'hébergement, de support technique, etc. ;
- vente d'infrastructures informatiques (22,3%) : solutions d'infrastructures informatiques hybrides, micro-ordinateurs, serveurs, périphériques, réseaux, matériel de stockage de données, etc. ;
- financement d'équipements informatiques (1,1%) ;
- autres (0,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (40,1%), Amériques (9,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31%) et Asie-Pacifique (19,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
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Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.