Les marchés actions et obligations affichent parfois de très substantielles divergences d'opinions.

En témoigne le dernier refinancement obligataire du leader mondial de l'information professionnelle Wolters Kluwer, qui plaçait récemment une obligation à 7 ans de 500 millions d'euros pour un taux de 3,6% - soit une prime de risque 600 points de base sur le 10 ans hollandais, mais un discount de 1 000 points de base sur le 10 ans américain.

Les investisseurs actions et obligataires voient ici deux faces d'une même situation : bousculés par l'IA, les premiers, comme nous l'écrivions en février, valorisent Wolters Kluwer comme en pleine crise des subprimes ; les seconds, en revanche, accordent une pleine confiance au crédit du groupe, dont les ratios de solvabilité restent autrement excellents.

Les décalages de cette ampleur sont fréquents en cette période d'exubérance sur les marchés actions. Un autre cas illustratif est celui du groupe pharmaceutique danois Novo Nordisk, dont la dernière émission à quatre ans vient avec un coupon de 2,9%, identique à l'obligation souveraine danoise, généralement considérée comme la plus sûre en Europe.

Ceci en net contraste avec le violent décrochage sur le marché actions, qui a valu au titre une division par trois de son cours en deux ans, et sans égard pour la dynamique récente, puisque Novo redirigeait l'an dernier l'intégralité de ses profits vers la croissance externe. Dans ce contexte, les neuf milliards retournés aux actionnaires étaient financés par une augmentation de l'endettement, soit une situation qui en d’autres circonstances pourrait chagriner les créanciers du groupe.

Autre exemple caractéristique enfin avec Kering, dont le dernier refinancement obligataire à 3,1% - 800 points de base sous le dix ans français - tranche avec les difficultés opérationnelles du numéro trois national du luxe, qui peine à relever Gucci et voyait sur le dernier exercice les deux tiers de son profit d'exploitation partis en fumée par rapport à la période pré-pandémie.

Il est notable que le taux d'emprunt du groupe dirigé par François Pinault soit à peine supérieur à celui de LVMH, dont l'échelle et la diversification du portefeuille d'activités sont pourtant incomparablement plus vastes et confortables.