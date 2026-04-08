Dans un bref communiqué de presse, Alstom a annoncé avoir remporté un nouveau contrat de signalisation au sein de la région Europe pour un montant d'environ 295 millions d'euros. Le spécialiste de la mobilité intelligente et durable comptabilisera cette commande sur son quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2025/2026.
La veille déjà, le groupe avait obtenu une prolongation de cinq ans de son contrat d'exploitation et de maintenance du système de transport automatisé Innovia de l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta, aux Etats-Unis. La valeur de cet accord est d'environ 140 MEUR, et prolonge un partenariat qui remonte au lancement du système de navettes de l'aéroport en 1980.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,3%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,3%) ;
- infrastructures ferroviaires (10,3%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,1%), Europe (39,6%), Amériques (19,8%), Asie-Pacifique (14,5%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.