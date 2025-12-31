Deuxième investissement dans OpenAI de SoftBank

SoftBank a annoncé avoir finalisé un investissement supplémentaire de 22,5 milliards de dollars dans OpenAI le 26 décembre 2025 (heure américaine). Cette opération correspond à la deuxième clôture de l'investissement de la société allant jusqu'à 40,0 milliards de dollars est engagé le 31 mars 2025.



La société indique avoir pleinement respecté son engagement d'investir dans OpenAI dans le cadre de son engagement de mars 2025, en plus de la participation de co-investisseurs tiers. La participation globale de la société dans OpenAI est désormais d'environ 11 %.



La société a finalisé la première clôture en avril 2025, investissant 7,5 milliards de dollars via SoftBank Vision Fund 2 (SVF2), et a désormais réalisé un investissement supplémentaire de 22,5 milliards de dollars lors de la deuxième clôture, également via SVF2.



L'engagement global final de 41,0 milliards de dollars a désormais été entièrement financé.



Sam Altman, DG d'OpenAI, a déclaré : " SoftBank a vu très tôt le potentiel de l'IA et s'est engagée avec une profonde conviction en son impact sur l'humanité. Leur leadership mondial et leur échelle nous aident à avancer plus vite et à apporter des renseignements avancés au monde. "



Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.