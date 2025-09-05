Devika Bulchandani est nommée COO de WPP
Publié le 05/09/2025 à 13:33
En tant que COO de WPP, Devika Bulchandani sera chargée de commercialiser les services et les solutions du groupe de communication britannique 'de manière transparente et fluide, afin de stimuler une croissance intelligente pour les clients de WPP dans le monde entier'.
Elle sera remplacée dans son poste précédent de CEO mondiale d'Ogilvy par Laurent Ezekiel, qui supervisera ainsi les activités mondiales de ce réseau dont les activités vont du marketing à la publicité et aux relations publiques.
Ses fonctions précédentes de CEO de WPP Open X pour Coca-Cola (le plus grand partenariat mondial d'agence de marketing du secteur conclu en 2021) seront exercées par Floriane Tripolino, auparavant à la tête du compte Nestlé.