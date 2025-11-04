Devise : ça tangue sur la Livre, le Yen rebondit, les cryptos en plein 'sell-off'

Publié le 04/11/2025 à 19:07 Partager

Le FOREX se réveille de plusieurs séances de torpeur, avec des écarts qui se creusent dans tous les sens, avec des évolutions disparates et divergentes comme on n'avait plus observé depuis les 24/25 septembre ou les 9/10 octobre dernier.

Le Dollar Index prend +0,3% vers 100.17/100.20, et l'Euro rebaisse symétriquement de -0,3% vers 1,185.



L'Euro pâtit de nombreux signes montrant une activité maussade au sein de l'économie de la zone euro, susceptibles de conduire la BCE à revoir sa stratégie consistant à un immobilisme prolongé, les 'risques' semblant équilibrés et l'inflation stabilisée autour de l'objectif des 2% (mission accomplie).



Aux Etats Unis en revanche, la conjoncture reste plus porteuse, avec une économie sous-jacente solide (la prévision GDPNow de la Fed d'Atlanta pointe en direction d'une croissance de 4% aux États-Unis au 3e trimestre en rythme annuel), une croissance robuste des bénéfices (tirés en réalité par les 20 premières 'capi' du S&P500 et plus particulièrement des 10 premières 'technos') et des investissements massifs dans l'I.A (datacenters et énergie).



Le Dollar rétrograde vivement face au Yen (-0,45% vers 153.55) et la devise nippone s'envole de +0,8% face à l'Euro (vers 176,35) et de +1,25% face à la Livre, la devise la plus faible du jour et qui décroche également de -0,9% face au billet vert.



A noter un gros 'sell-off' ce soir (et depuis 17H30) sur le compartiment des crypto-actifs, avec -5,3% sur le Bitcoin vers 101.150$ (très gros support remontant au 23 juin), sur l'Ethereum (-7,3%) avec cassure du support majeur des 3.400$ qui semble se dessiner... et des -7,5 à -8% sur Binance et autre Solana).