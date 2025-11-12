Devise : stagnation complète du '$-Index', le Franc suisse encore recherché

Publié le 12/11/2025 à 19:47 Partager

Seconde séance de quasi stagnation du FOREX : la veille c'était 'Veteran's Day' et les échanges étaient au ralenti, aujourd'hui, les marchés obligataires US ont rouvert, les arbitrages reprennent leur vitesse de croisière... mais il ne se passe rien, à tel point que l'on pourrait se croire un weekend où le FOREX est clos.

Le '$-Index' stagne littéralement à 99,45 avec une volatilité de moins de 0,2% sur 24H.



C'est le résultat d'un équilibre entre la hausse de l'Euro de +0,1% vers 1,1590 et le net repli du Yen (-0,35% vers 154,65), la progression face à la Livre (+0,15%) et le repli face au Franc suisse (+0,4% vers 0,7970).

Le Franc suisse est la véritable vedette du jour -pour la seconde séance consécutive- suite à l'accord douanier helvéto-américain.

L'Euro recule de -0,3% face au Franc suisse vers 0,9240 et se rapproche se son plancher de novembre 2024, avril puis début octobre 2025.



L'Euro n'a pas réagi à la seule 'stat' du jour en Europe car elle ressort parfaitement conforme aux attentes : la hausse des prix s'est quelque peu tassée au mois d'octobre en Allemagne, principalement sous l'effet d'un repli des tarifs de l'énergie, selon les chiffres définitifs publiés par Destatis, l'office fédéral de la statistique.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes allemandes est ressorti en hausse de 0,3% d'un mois sur l'autre et de 2,3% en rythme annuel, comme indiqué en première estimation.



Le prochain redémarrage des administrations publiques américaines devrait permettre aux investisseurs de bénéficier enfin d'indicateurs économiques leur permettant d'évaluer la vigueur de la croissance, mais ces statistiques pourraient aussi déclencher un nouvel épisode de volatilité.

Certains professionnels s'attendent à ce que le Département du Travail dévoile dès ce vendredi le rapport sur l'emploi américain au titre du mois de septembre, qui n'avait pas pu être diffusé début octobre.



Si des chiffres confirmant les récentes difficultés du marché du travail américain confirmaient l'hypothèse d'une nouvelle baisse de taux de la Fed le mois prochain, des données plus solides viendraient remettre en cause le scénario favorable sur lequel s'était basée la hausse des marchés d'actions: de quoi redonner un peu d'inspiration aux cambistes qui en manquent depuis vendredi dernier (le '$-Index' venant se poser sur les 99,4/99,5, pour ne plus en bouger).