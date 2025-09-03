Devises :

Les marchés de taux respirent un peu, les rendements amorcent une décrue après des déclarations de Christopher Waller en faveur d'une reprise du cycle de baisse de taux aux Etats Unis.

Le Dollar repart à la baisse et efface ses gains de mardi : le '$-Index' recule de -0,35% vers 98,05, l'Euro gagne symétriquement +0,3% vers 1,1675, le Yen de +0,25% vers 147,95, le Franc suisse +0,15%.

Sous pression depuis plusieurs jours, la Livre Sterling refait un peu surface avec +0,45% face au billet vert, +0,2% face à l'Euro.



Des informations évoquant un potentiel remaniement du gouvernement du Premier ministre Keir Starmer au Royaume-Uni avant le budget d'automne : les cambistes craignent une réduction de l'influence de la Chancelière Rachel Reeves, qui est connue pour sa gestion prudente des finances au sein du Parti travailliste.



Plusieurs chiffres étaient attendus et notamment les PMI définitifs dans le secteur des services de la zone euro : l'indice 'composite' HCOB de l'activité globale de la Zone euro s'est redressé timidement de 50,9 en juillet à 51 le mois dernier, confirmant -même timidement-i une progression continue de l'activité depuis le début de l'année 2025.



À 49,8 en août contre 48,6 en juillet, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale en France a atteint un plus haut de 12 mois et signale une quasi-stabilisation de l'activité du secteur privé au cours de la dernière période d'enquête.



Il y avait également des 'stats' aux Etats Unis à 16H : les commandes à l'industrie chutent comme prévu de -1,3% et sans surprise également (baisse des commandes aéronautiques), le nombre d'offres d'emplois aux Etats-Unis selon le rapport 'JOLTS' (ou Job Openings and Labor Turnover Survey) s'est contracté de près de -170.000 à 7,181 millions en juillet, contre 7,357 millions en juin.



Mais le véritable 'market mover', ce sont les déclarations de Christopher Waller -le plus 'colombe' des membres de la FED, pressenti pour succéder à Jerome Powell en mai 2026- et qui plaide pour plusieurs réductions du loyer de l'argent ces 6 prochains mois et rappelle que la FED peut ajuster le rythme (comprendre l'accélérer ?) au besoin, en fonction des signaux de ralentissement économique.



Le consensus pour une baisse de taux dans 2 semaines est désormais de 88% et pour fin octobre, une courte majorité se dessine pour un second acte (contre 47% en début de semaine) et mi-décembre réunit 80% des suffrages : le scénario à 3 baisses de taux est désormais 'dans les tuyaux'.



Il ne serait pas étonnant que le '$-Index' revienne menacer le plancher des 97,7 et que l'Or et l'argent établissent de nouveaux records (3.570 et 42$), le breakout haussier étant confirmé sur ces 2 métaux précieux (au-delà de 3.500$ et de 40$ respectivement).