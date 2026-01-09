Devises : 10ème hausse en 11 séances du $, l'Or et l'argent quand même au zénith

Le "$-Index"(+0,28% à 98,95) signe une 4ème séance de hausse consécutive, une 10ème sur une série de 11 et vient tutoyer les 99,00.



Cette hausse ne provient pas d'un raffermissement sensible du Dollar mais du soudain affaiblissement du Yen (-0,8% vers 158,00), survenu tôt ce matin, à la mi-séance, suite à un nouveau recul du rendement du "10 ans" au Japon, de 2,1030% vers 2,0870 au final.



Sur 24H, ce n'est pas énorme mais le contrepied sur 48H impressionne ( le rendement était de 2,14%% mercredi).



L'Euro (-0,2% à 1,1633), la Livre (-0,2%) et le Franc suisse (-0,25% à 0,8010%) et le $ Canadien (même écart) ont enregistré des fluctuations insignifiantes en intraday.

Le billet vert reprend +1% face à l'Euro cette semaine et plus de 1,05% face au Yen.



Les matières premières qui évoluent souvent à l'opposé du Dollar ont une nouvelle fois démenti cette relation symétrique puisque l'Or repasse la barre des 4.500$ et l'argent métal (+4,5%) tutoie les 80$ et revient à 2,5% de ses sommets historiques.



Les "grand rendez-vous du NFP", le "chiffre le plus attendu" se solde par une "non réaction" du FOREX.



Le rapport mensuel sur l'emploi américain a recensé la création de 50 000 postes en décembre, contre un consensus de 60 000, un niveau très proche de celui du mois de novembre avec des créations très légèrement révisées à la baisse de 60 000 vers 56 000 nouveaux emplois : une stabilisation s'opère, à un étiage relativement bas.

En parallèle, le taux de chômage de décembre, qui était attendu stable à 4,5%, a finalement reculé de 0,1pt, pour s'installer à 4,4%, retrouvant ses niveaux d'octobre.



Les salaires horaires moyens sur le mois de décembre ont accéléré conformément aux attentes avec une hausse de 0,3%, après +0,2% en novembre. En rythme annuel, la progression est de 3,8%, contre 3,6% espéré (heureusement, la forte hausse de la productivité dévoilé la veille démontre que cela n'affecte pas la rentabilité des entreprises US).

D'autres chiffres importants étaient attendus : l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a progressé un peu plus qu'attendu en avec +1,1pt à 54, le consensus tablant sur 53,5 seulement.



Enfin, les données sur l'immobilier, sont contrastées : les mises en chantier déçoivent avec 1,246 million d'unités, contre 1,330 attendu mais les permis de construire, sont ressortis en hausse avec de 1,412 million alors que le consensus visait 1,350 million, après 1,330 le mois précédent.



Entre la baisse du taux de chômage mais des créations d'emplois moins bonnes que prévu, une confiance des ménages qui se redresse mais un secteur immobilier qui reste peu dynamique, la Réserve fédérale américaine ne devrait pas prendre de risque sur sa politique monétaire et se montrer prudente lors de sa prochaine réunion de la fin du mois.



Selon le FedWatch Tool de CME Group, la probabilité de voir la Fed observer un statu quo est passée de 88,4 à 97,2% après le rapport mensuel sur l'emploi outre-Atlantique.



L'Euro é été peu impacté par plusieurs statistiques publiées sur le Vieux Continent ce matin : les ventes de détail, corrigé des variations saisonnières, ont augmenté de 0,2% dans la zone euro et dans l'UE, entre octobre et novembre 2025, selon les premières estimations d'Eurostat.



Déception en France où les dépenses de consommation des ménages tricolores en biens se replient de -0,3% sur un mois en novembre, après 0,5% en octobre 2025 (données révisées).

L'INSEE précise que la consommation d'énergie repart à la baisse (-2,0% après 1,5%), comme la consommation alimentaire (-0,2% après 0,3%).



Bonne surprise en revanche avec la production dans l'industrie manufacturière qui se reprend de 0,3% entre octobre et novembre après avoir été quasi stable un mois plus tôt (-0,1%), et se montre quasi stable dans l'ensemble de l'industrie (-0,1% après 0,2%).