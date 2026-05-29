Devises : 11ème séance de stagnation du '$-Index' autour de 99,00

L'actualité géopolitique s'intensifie... mais cela n'entraine toujours aucune évolution tendancielle du Dollar qui végète pour la 11ème séance consécutive (un épisode de stagnation d'une durée très inhabituelle) au sein du corridor 98,95/99,35. Le "$-Index" s'effrite ce soir de -0,08% à 98,93 mais le cours médian du jour se situe vers 99,00.

Publié le 29/05/2026 à 21:06 Partager





L'Euro grappille +0,13% vers 1,1665, la Livre +0,1%, mais le Yen reste inchangé à 159,25, ainsi que le Dollar Canadien (à 1,3800).

C'est le Franc suisse qui se signale par sa fermeté marquée contre le $ (+0,35%) et face à l'Euro (-0,22% vers 0,9113).



Le billet vert semble rester insensible à tout ce qui concerne l'actualité relative au Golfe Persique ou au Liban : Axios (il s'agit du canal de "comm" privilégié par la Maison Blanche) annonce pour le 23ème fois en 6 semaines la signature d'un accord irano-américain "imminent".



Il faut souligner que contrairement à beaucoup d'autres annonces précédentes qui avaient euphorisé Wall Street mais n'avaient été suivi d'aucune avancée concrète (et surtout de démentis systématiques de la partie iranienne) : cette fois-ci, Donald Trump a déclaré être sur le point de prendre une "décision finale".



Dans un message publié sur Truth Social, le président américain a indiqué qu'il se rendait dans la Situation Room de la Maison-Blanche afin d'arrêter sa position, alors que les négociations se poursuivent entre Washington et Téhéran.

Mais la Situation Room sert essentiellement pour le suivi d'opérations militaires sensibles : est-ce que trump reste dans la dialectique "ils acceptent nos conditions ou on les bombarde parce que la diplomatie a échoué " ?



Le président a détaillé plusieurs conditions qu'il juge indispensables à tout accord. Il exige notamment que l'Iran renonce définitivement à toute arme nucléaire et accepte la réouverture complète du détroit d'Ormuz à la navigation commerciale internationale, sans restriction ni péage (ce dernier point est inacceptable pour Téhéran).

Trump a aussi évoqué le traitement des matières nucléaires enrichies présentes sur les sites iraniens visés par des frappes américaines l'an dernier.

L'Iran a dans un autre registre lié la signature d'un accord à l'arrêt des combats au Liban... et cet après-midi, Israël a bombardé Gaza et envahit le Sud Liban.

Tsahal franchit la rivière Litani, ce qui constitue une violation assumée d'une des "lignes rouges" définies par Téhéran.



Par ailleurs, Trump confirme ne pas envisager la levée du blocus américain du canal avant un accord avec l'Iran et refuser toute restitution des actifs gelés (une piste semblait possible avec un "prêt" de 12Mds$ du Qatar... équivalent aux actifs bloquées dans ce pays).

L'Iran affirme que rien ne sera signé sans geste concret et non de vagues promesses verbales -ou via des "communiqués"- présentées le matin et démenties le soir.



Sur le front macroéconomique, le déficit commercial US se contracte légèrement (-3,4%) au mois d'avril, à -82,4Mds$ avec des exportations qui ont progressé de +4%, et des importations en repli de -1,9%.

En Allemagne, l'inflation s'assagit avec un taux d'inflation revenu à 2,7% contre 2,9% le mois précédent... mais il y a un "biais" : en effet

la décélération de l'inflation énergétique, en repli de +10,1% en avril vers 6,6% est due aux baisses de taxes sur les carburants instaurées par le gouvernement.

Sans "ristourne fiscale", l'inflation globale aurait progressé pour atteindre 3,0%, sachant que la principale composante des prix, à savoir l'inflation dans les "services" (plus de 60% du PIB), a bondi vers 3,1% contre 2,8% le mois dernier.

La dernière journée de la semaine s'est soldée par une stagnation de l'argent métal vers 75,6$/Oz, l'Or se redresse de +1,3% vers 4.553$ et finit sur un gain hebdo de +1%.