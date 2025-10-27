Devises : 5ème séance de stagnation, avant réunion de la FED et BCE

Ce lundi s'impose comme la 5ème stagnation consécutive du '$-Index' : il recule de -0,05% à 98,9 et c'est bien la 5ème séance inscrite au sein d'un corridor 98,95/98,85.

Variation quasi nulle sur l'E/$ (l'Euro grappille à peine 0,05% vers 1,1635), sur le $/CHF, sur le 'cable' ($/£=) et le Yuan se détache avec +0,07% à 8,2725/E et +0,12% face au $.



Les 'chiffres' (CPI et PMI) publiés vendredi n'ont pas constitué un 'market mover' (contrairement aux actions) et les cambistes semblent attendre les commentaires de la Fed après qu'elle ait baissé ses taux d'intérêt de 25 points ce mercredi (93% de probabilité).

Ils seront suivis par ceux de la BCE le lendemain : Christine Lagarde, qui pourrait donner quelques indications quant aux futures mesures de relance de l'institution, si jamais il apparaît que le 'risque' bascule du côté du ralentissement de l'activité, sur fond d'inflation maitrisée.



Les cambistes sont très impatients d'entendre les commentaires de Powell puisque les marchés sont sevrés de chiffres 'officiels' depuis 4 semaines pleines et bientôt 5 (on se dirige tranquillement, à bas bruit vers le plus long 'shutdown' de l'histoire aux Etats Unis).



En Europe, les investisseurs ont pris connaissance du climat des affaires en Allemagne qui s'est amélioré, au vu de l'indice ifo du climat des affaires qui a grimpé à 88,4 en octobre, contre 87,7 en septembre, une hausse portée par l'amélioration des attentes pour les mois à venir.



Montrant que 'les entreprises gardent l'espoir que l'économie se redressera au cours de l'année à venir', le sous-indice des perspectives s'est amélioré de 1,8 point à 91,6, alors que celui de la situation actuelle s'est tassé de 0,4 point à 85,3.



À l'international, les négociateurs américains et chinois se sont déclarés proches d'un accord dimanche, à l'issue de deux jours de discussions à Kuala Lumpur (Malaisie), des déclarations qui renforcent le scénario d'un apaisement des tensions commerciales entre les deux premières puissances économiques mondiales, en attendant la rencontre entre Trump et Xi prévue jeudi, contribuant à éclaircir encore un peu l'horizon des marchés financiers.