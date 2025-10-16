Devises : $ affaibli par la détente des taux US et le repli du pétrole vers son plancher

Publié le 16/10/2025 à 22:39

Le Dollar a accéléré son repli dans l'après-midi de jeudi alors que les taux US (toutes échéances confondues) se repliaient vivement (-5 à -7Pts de base) : le '$-Index' décroche de -0,5% vers 98,30, face à un Yen en hausse symétrique de 0,5% vers 150,25, face à un Euro qui reprend +0,4% vers 1,1694, un Franc suisse qui grimpe de +0,5% vers 0,7925.



En cours de journée, Donald Trump a officialisé 'la guerre commerciale' avec la Chine, une nouvelle douche froide après les messages apaisants de la veille et la confirmation d'une rencontre Trump/xi-Jinping : un réflexe 'risk-off' a profité au '10 ans' qui se détend de -7Pts vers 3,978%, le '30 ans' de -5,5Pts vers 4,584% et le '2 ans' de -7,5Pts vers 3,431%.

Cette baisse de rémunération affaiblit bien le billet vert tandis que l'Or vole de records en records et tutoie les 4.300$/Oz : la hausse du métal précieux est souvent le symptôme de tensions internationales.

Trump vient de faire savoir qu'il autorise la CIA à intensifier ses actions contre le Venezuela, n'excluant pas, après la destruction dans les eaux internationales de hors bords vénézuélien suspectés de trafic de drogues (activité qualifié d'acte 'terroriste') d'étendre les frappes sur le sol vénézuélien (en violation du droit international mais illustrant la 'jurisprudence' introduite par Israël qui bombarde impunément ses voisins, au prétexte de 'lutte contre le terrorisme') ce qui ressemble aux préparatifs d'un coup d'état, voir d'une guerre d'invasion de style 'Panama' permettant de renverser les dirigeants en place.



Un autre élément est venu se greffer en fin d'après-midi : le net recul du pétrole (-2,8% vers 57$ sur le NYMEX) tempère les anticipations inflationnistes pour la saison hivernale qui débute sur le Nord du continent américain : une baisse du baril signifie moins de Dollar pour s'en procurer.



Du fait du 'shutdown' aux Etats-Unis, l'agenda économique s'annonçait encore très allégé aujourd'hui : le blocage des administrations de Washington ayant conduit au report de la publication des ventes au détail, de l'indice des prix à la production (PPI) et des demandes d'allocations chômage.



Les investisseurs se sont donc se contenter des derniers chiffres du PIB au Royaume-Uni, ressortis en hausse de +0,1% : un rebond de l'activité insuffisant pour soutenir la Livre qui perd 0,15% face à l'Euro et -0,25% face au Yen ou au Franc suisse.