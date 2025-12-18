Devises : avis de grand calme sur le FOREX après CPI, BoE et BCE

Le FOREX a connu une journée assez soporifique avec un "$-Index" peu inspiré (+0,1% à 98,47), malgré une actualité monétaire et "macro" très dense : le Dollar fluctue à la marge face à l'Euro (+0,15% à 1,1720%), reste parfaitement inchangé face au Yen à 155,65 mais il se replie de -0,1% face au Franc suisse (qui s'adjuge 0,25% face à l'Euro vers 0,9313.



L'Euro est longtemps resté inchangé vers 1,1740 alors que la Banque centrale européenne maintient sans surprise son taux directeur inchangé "à l'unanimité" ses membres considèrent que sa politique monétaire est "bien positionné" son collège n'a discuté ni de baisses ultérieures, ni de resserrement des taux en cas d'inflation.



La BCE indique qu'elle surveille les effets des investissements dans l'IA sur la croissance, les conséquences d'une éventuelle paix en Ukraine et l'évolution du Dollar, des facteurs qui la conduiront à faire évoluer sa politique monétaire en 2026.

La succession de Christine Lagarde a aussi été évoquée... preuve qu'il n'y avait pas vraiment de sujets économique "à enjeu immédiat" ce 18/12.



On observe ce soir une timide embellie sur le Bund allemand qui efface 1,2Pt à 2,854%, tandis que son équivalent français se détend de -1,7Pts à 3,558%, les BTP italiens affichent en revanche une belle détente de-3Pts vers 3,506%, soit un écart qui se creuse à 5Pts en défaveur de nos OAT.



L'autre rendez-vous "monétaire" du jour était lui aussi sans grand enjeu annonces sans surprise de la Banque d'Angleterre (BoE) qui réduit son taux directeur de 0,25% à 3,75% (après que l'inflation ait ralenti à 3,2%).

Les "Gilts" ont un peu fait le grand écart avant et après l'annonce 4,50/4,447%, puis 4,447/4,52%... puis finalement 4,475%, soit une quasi stabilité.



Au vu des créations d'emplois qui restent faibles et du chômage qui repart à la hausse au Royaume Uni, mais aussi d'une croissance qui s'est récemment révélée décevante et d'une inflation qui semble avoir atteint un pic, tous les éléments semblent désormais réunis pour que plusieurs nouvelles baisses de taux s'opèrent Outre-Manche.

La Livre a fini inchangée face au Dollar à 1,3380 et grappille 0,15% face à l'Euro.



L'autre temps fort du jour, c'était la publication du "CPI" de novembre aux Etats Unis : les prix à la consommation ralentissent plus fortement qu'attendu et se replient de -0,4% à 2,7% contre 2,9% attendu en novembre sur un an (contre +3% en septembre).

Hors énergie (+4,2%) et produits alimentaires (+2,6%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 2,6% le mois dernier, un taux là aussi en repli et inférieur de 0,4 point au consensus de marché.



Des chiffres à relativiser : "Comme pour l'emploi, le BLS n'a pas pu recenser en octobre tous les prix pour le calcul de l'indice des prix à la consommation, car cela réclame des visites physiques chez les commerçants et des requêtes par téléphone", rappelait Oddo BHF en début de semaine.



"Franchement, ces chiffres ne s'annoncent pas si déterminants que ça", prévenait Michael Brown, analyste marchés chez Pepperstone. "A ce stade, la Réserve fédérale semble surtout focalisée sur le marché du travail qui commence à caler, et non pas sur l'inflation", souligne-t-il.

En ce qui concerne le "Philly FED" il est ressorti en nette baisse de -8,5Pts à -10,2 alors qu'il était attendu en hausse à +3, le baromètre de l'activité chute de 49,9 vers 41,6.

Des chiffres qui sont au final jugés peu décisifs : les T-Bonds se détendent de -1Pt sur le "2 ans" à 3,475%, de -2,7Pts vers 4,122% sur le "10 ans" et -2,6Pts sur le "30 ans" à 4,802%.



Enfin, à la veille d'un relèvement du loyer de l'argent à 0,75% par la Bank of Japan, le Yen a fait preuve d'une stabilité à toute épreuve.