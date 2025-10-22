Devises : calme plat faute de stats, mais l'Or retombe au contact des 4.000/4.050$

Pour une journée calme sur le FOREX, ce fut vraiment une journée calme, avec des écarts millimétriques (à peine 0,15% de variation sur l'Euro qui repasse les 1,1600$ et teste 1,1615.

Même repli face au Yen vers 151,65 puis plus aucun décalage face au Franc suisse, à la Livre, le Dollar australien, la Livre turque, etc.



Le Dollar canadien se détache avec +25% face au US$, soit 0,1% de plus que l'Euro.



Présenté comme un refuge face à des devises volatiles (on se souvient de -4,5% du Yen la semaine précédente), l'Or subit a on tour une lourde correction depuis 48H et perd -6% : il se débat pour éviter la cassure du palier psychologique des 4.000$/Oz depuis 24H (il s'échange autour de 4.050$ ce soir).



Une chute un peu inexpliquée mais qui était jugée inévitable : cela survient au cours de 2 séances sans stimulus 'macro', faute de 'stats' à l'agenda en Europe et faute de possibilité du publier aux Etats Unis pour cause de 'shutdown'.



L'impasse reste totale aux Etats Unis, du coup le pays ne creuse plus de déficits et le compteur de la dette a ralenti l'allure.



Les optimistes continuent d'invoquer l'apaisement commercial entre les États-Unis et la Chine (alors que Trump de remettre en cause la certitude d'une rencontre avec Xi-Jinping en Corée du Sud et rappelle que les importations chinoises pourraient être taxées à 155%).



En Europe, les inquiétudes pour la croissance restent par ailleurs bien présentes : les résultats préliminaires des enquêtes auprès des directeurs d'achat (PMI) attendus vendredi pourraient bien montrer que l'activité continue de tourner au ralenti.