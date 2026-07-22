Devises : calme singulier sur fond de chaos géopolitique

Les écarts sur le Forex ont été le plus souvent millimétriques ce mercredi : paire USD/Yen inchangée (à 163,15), pair USD/£ (le "cable") inchangée à 1,3370, l'Euro grappille +0,1% face au $ (1,1410), le Dollar Canadien les perd (à 1,4090), ainsi que le Yuan (en recul à 6,7725)

Demain, ce sera la journée de réunion de la BCE qui devrait maintenir son taux directeur inchangé.

Mais Christine Lagarde ne pourra pas ignorer le rebond de +34% du pétrole depuis le 2 juillet, ni sa remontée vers ses niveaux du 10 juin dernier.

Elle ne pourra éluder les pressions continues à la hausse sur le prix de l'énergie, les denrées agricoles et les composants électroniques qui pourraient justifier resserrer la politique monétaire dès la rentrée de septembre.



Sans surprise, et en l'absence de données "macro" prévues à l'agenda, la situation géopolitique fut également la préoccupation première des cambistes, mais au bout de 10 jours de bombardements réciproques, ils semblent immunisés contre toute émotion à ce sujet.

La véritable surprise provient de la spectaculaire remontée de l'argent vers 60 USD (soit +8%) depuis lundi alors que le billet vert se montre robuste et que les taux sont partout au zénith.



Aucun signe d'accalmie ne se manifeste sur le front géopolitique : les gardiens de la révolution revendiquent des attaques sur les bases aériennes US en Jordanie et l'armée bahreïnie a déclaré avoir repoussé "plusieurs attaques iraniennes".

Un média iranien a par ailleurs fait état d'une frappe américaine sur l'île de Larak, dans le détroit d'Ormuz.



Donald Trump a réitéré mercredi ses menaces contre l'Iran.

Le président américain a déclaré que les Etats-Unis " bombarderont et détruiront un pont ou une centrale électrique" chaque fois que Téhéran s'en prendra à un navire dans le détroit d'Ormuz.



Alors que les Etats-Unis ont bombardé l'Iran pour la onzième nuit consécutive, Donald Trump a indiqué que les Etats-Unis n'en avaient "pas fini" avec l'Iran, affirmant qu'une nouvelle opération pourrait viser un complexe nucléaire souterrain secret situé dans la montagne Kolang.

Une attaque américaine, la première du genre, a visé la nuit dernière le réacteur civil de Bushehr sur la côte ouest iranienne.



En réponse, le commandement des forces armées iraniennes, Khatam al-Anbiya, a averti que toute attaque contre ce site entraînerait des représailles contre les intérêts américains ainsi que ceux de leurs alliés au Proche-Orient.



Par ailleurs, le locataire de la Maison-Blanche a prévenu que les Etats-Unis répondraient militairement si les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, tentaient de perturber ou de bloquer le trafic maritime en mer Rouge... ce qu'ils font déjà en contraignant des pétroliers saoudiens à renoncer à emprunter le détroit de Bab El Mandeb.



Demain, ce sera la journée de réunion de la BCE qui devrait maintenir son taux directeur inchangé, mais Christine Lagarde ne pourra pas ignorer le rebond de +34% du pétrole depuis le 2 juillet, ni sa remontée vers ses niveaux du 10 juin dernier : elle ne surprendra pas les marchés en estimant que des pressions continues à la hausse sur le prix de l'énergie, des denrées agricoles et des composants électroniques pourraient